15 عضواً، من بينهم قاضٍ سابق في محكمة العدل الدولية، رئيس وزراء سابق في المملكة الأردنية الهاشمية، مدعي عام سابق في المملكة المتحدة، ومستشار في أدنوك، ونخبة من المُحكّمين المُعتمدين والروّاد في مجال التحكيم من الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا وآسيا والأمريكيتين.



• لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، إمرأة تشغل منصب رئيس المحكمة التابعة لمركز التحكيم ونصف أعضاء المحكمة من النساء



أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز أبوظبي الدولي للتحكيم الجديد عن قائمة أعضاء أول محكمة تحكيم تابعة له، والتي ترأسها السيدة ماريا شديد، الرئيس المشارك العالمي لمجموعة ممارسة التحكيم الدولي التابعة لشركة "أرنولد آند بورتر". حيث ستكون شديد التي تحمل الجنسيتين الأمريكية واللبنانية أول رئيسة لمحكمة تحكيم على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ويصل عدد أعضاء المحكمة إلى 15 مُحكماً تجارياً، نصفهم من النساء، ومن بين الأعضاء كل من السيد عون شوكت الخصاونة، رئيس الوزراء السابق للمملكة الأردنية الهاشمية، والقاضي السابق في محكمة العدل الدولية، إلى جانب اللورد بيتر جولد سميث، المدعي العام السابق للمملكة المتحدة، والسيدة لارا حمود، المستشارة القانونية في أدنوك، بالإضافة إلى عدد من المحكمين البارزين على مستوى العالم، بمن فيهم فانكي أديكويا من نيجيريا، وبيونج تشول يون من كوريا، بالإضافة إلى مايكل شنايدر من سويسرا.

كما تغطي المحكمة نطاقاً جغرافياً واسعاً، حيث تضم أعضاءً من 11 ولاية قضائية، بما فيها 5 أعضاء في منطقة الشرق الأوسط (منهم 4 أعضاء في دولة الامارات العربية المتحدة)، إلى جانب 10 أعضاء أخرين في كل من أفريقيا، أوروبا، أسيا، والأمريكيتين.

وبهذا الصدد، رحبت السيدة شديد بقرار تعيين أعضاء المحكمة بقولها: "يسعدني انضمام هذه النخبة المتميزة من الزملاء المُحكمين الذين يتمتعون بخبرات ومعارف متنوعة في العديد من القطاعات والمجالات. ويعكس المستوى المرموق للمسيرة المهنية الحافلة لطاقم المحكمين الدور المهم الذي ستلعبه هذه المحكمة مستقبلاً، وتأثيرها البنّاء في تعزيز سمعة المركز باعتباره وجهة رائدة لتسوية المنازعات في المنطقة، ومحطةً تتجسد فيها قيم التميز والعدالة والكفاءة".

ومن جانبه، قال غاري بورن، رئيس مجموعة ممارسة التحكيم الدولي في شركة «ويلمر كاتلر بيكرينغ هال ودور»، ونائب رئيس مجلس الإدارة في المركز، والذي لعب دوراً محورياً في تأسيس المركز: "كنت طوال فترة عملي على تطوير المركز معجباً برؤية إمارة أبوظبي والتزامها بأن يكون المركز ضمن قائمة أفضل مراكز تسوية المنازعات على مستوى العالم. وهذا الطموح الواعد يتجسد أيضاً في الاختيار المتقن لهذه المجموعة الاستثنائية من المحكمين، والذين ندرك بأنهم سيكونون على قدر المسؤولية وأهلاً للثقة".

ومن المقرر أن تجتمع المحكمة في أبوظبي لعقد اجتماعها الأول في نهاية شهر يناير، وذلك قبيل الإطلاق الرسمي للمركز .



القائمة الكاملة لأعضاء محكمة المركز:



السيدة ماريا شديد (رئيسة المحكمة) شركة أرنولد آند بورتر

السيدة فانكي أديكويا شركة فانكي أديكويا

السيد علي العيدروس شركة العيدروس للمحاماة

القاضي عون شوكت الخصاونة مجموعة دوتي ستريت تشامبرز

الدكتور حسن عرب التميمي وشركاه

السيدة أوتكو كوسار غرف التحكيم

اللورد بيتر جولد سميث ديبيفواز وبليمبتون

السيدة لارا حمود شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"

السيد إيري هيرتياوان السقاف حمزة وشركائه

السيدة دون ياماني هيويت كوين إيمانويل

السيدة بلوسوم هينج درو ونابير

السيدة كاثلين بيزلي شركة أمبوس القانونية

السيد مايكل شنايدر لا ليف

السيد سامي طنوس مكتب فريشفيلدز للمحاماة

السيد بيونج تشول يون كيم آند تشانغ





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