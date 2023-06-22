بهدف ترسيخ الروابط وبناء شبكة علاقات استثمارية بين مجتمعات الأعمال في البلدين

محمد المشرخ: المذكرة ستمهد الطريق أمام المزيد من الاستثمار والتعاون التجاري بين الشارقة وبيلاروسيا

الشارقة، وقع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، و"المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار" التابع لوزارة الخارجية في جمهورية بيلاروسيا، مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار والتجارة بين الشارقة وبيلاروسيا، بحضور وفد من المسؤولين البيلاروسيين وممثلي مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة.

ووقع المذكرة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وميكالاي باريسيفيتش، مدير عام المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار، حيث تسعى هذه الشراكة الاستراتيجية لتسهيل الفرص ذات المنفعة المتبادلة أمام المستثمرين في الشارقة وبيلاروسيا من خلال تعزيز التعاون في القطاعات الرئيسة.

تبادل معلومات وبيانات التنمية التجارية والاقتصادية

وتنص المذكرة على تبادل المعلومات بين الطرفين، والسماح لهما بطباعة وتوزيع البيانات ورقياً ورقمياً، بهدف تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الشارقة وبيلاروسيا، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة بحثية مشتركة حول التسويق لتعزيز آفاق التجارة واستكشاف سبل تعزيز التعاون التجاري، والتزم الطرفان بتبادل المعلومات حول المعارض التجارية التي تقام في الشارقة وبيلاروسيا وتسهيل الإجراءات للمشاركة فيها.

تعزيز روابط الأعمال من خلال الفعاليات المشتركة والبرامج التدريبية

وتتضمن بنود المذكرة شراكة الطرفين في تنظيم فعاليات متنوعة، تشمل سبل دعم وتطوير البعثات التجارية المتبادلة، وتعزيز قنوات الاتصال وتوثيق الروابط بين مجتمعات الأعمال، وتنظيم جلسات وندوات تدريبية تقنية عن بعد حول المشاريع المرتقبة وحالة الأسواق وتوجهاتها. حيث تهدف هذه الإجراءات إلى بناء شبكة فاعلة من العلاقات تجمع ممثلين عن القطاعات المختلفة في اقتصاد الشارقة واقتصاد بيلاروسيا.

نظرة إيجابية لتعزيز الاستثمار والتجارة

وقال محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): "توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة نوعية في مسار تعزيز الروابط الاقتصادية بين الشارقة وبيلاروسيا، لأنها تؤكد توافق الطرفين على تهيئة بيئة استثمارية ملائمة وداعمة تسهم في تمكين المستثمرين من عوامل النجاح وتعزز التعاون والنمو المشترك".

وأضاف: "نحن واثقون بأن هذه المذكرة ستمهد الطريق أمام المزيد من الاستثمار والتعاون التجاري بين الشارقة وبيلاروسيا، ونتطلع للعمل مع شركائنا البيلاروسيين لاستكشاف فرص جديدة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين ".

بدوره، قال ميكالاي باريسيفيتش، مدير عام المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار: "يسرنا توقيع هذه المذكرة مع (استثمر في الشارقة) حيث ستساعدنا هذه الاتفاقية على التعريف بمقومات وسمات اقتصاد بيلاروسيا، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين".

الاقتصادات الصاعدة تسهل الفرص الاستثمارية

وتعد الشارقة مركزاً استثمارياً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتميز ببيئة أعمال تنافسية وقوى عاملة ماهرة وموقع استراتيجي، في حين تمتاز بيلاروسيا باقتصاد سريع النمو وبنسبة عالية من الشباب المتعلم والمثقف من إجمالي عدد السكان، وتقدم بيلاروسيا فرصاً استثمارية متنوعة في قطاعات التصنيع والزراعة والسياحة.

ويمثل "المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار" التابع لوزارة الخارجية في جمهورية بيلاروسيا، عنواناً رئيسياً للقطاعات الاقتصادية البيلاروسية والشركات والمؤسسات العاملة ضمن إطارها، ويعمل المركز على تعزيز العلاقات الخارجية بين مجتمع الأعمال البيلاروسي والشركاء الأجانب في مجال التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات والمعارف.

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