وقع مجلس سيدات أعمال عجمان مذكرة تفاهم مع هيئة الاعمال الخيرية العالمية ـ عجمان، بهدف تنسيق العمل المشترك والتعاون في إطلاق مبادرات مجتمعية وخيرية تخدم أهداف الطرفين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتدعم الأنشطة الإنسانية ومجال ريادة الاعمال في إمارة عجمان.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتور علي عبد الله الشحي نيابة عن الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية ـ عجمان، وذلك في مقر الهيئة في عجمان.

نصت المذكرة على تعزيز التعاون والمشاركة في الفعاليات التي ينظمها كلاً من المجلس والهيئة والاستفادة من الدورات والورش التدريبية وإتاحة الفرصة لمشاركة عضوات هيئة الاعمال الخيرية من صاحبات الاعمال والمشاريع من تسويق وبيع منتجاتهن ضمن منافذ مبادرة رفوف التابعة لمجلس سيدات اعمال عجمان، إلى جانب إتاحة الفرصة لمشاركة صاحبات رخصة بدايات في الحملات والمعارض التي تنظمها الهيئة.

وأكدت الدكتورة آمنه خليفة على أهمية مذكرة التفاهم في دعم المشاريع المجتمعية والإنسانية وتعزيز ريادة الأعمال النسائية، مشيدة بالتنوع الكبير لمشاريع وفعاليات الهيئة الخيرية والإنسانية وما سيتبعه ذلك من توافر فرص واعدة لصاحبات الاعمال من عضوات مجلس سيدات اعمال عجمان.

وأفادت ان المجلس حريص على توسيع دائرة شراكاته مع جهات النفع العام سعياً لتحقيق رؤية المجلس الرامية إلى النهوض بدور المرأة وتمكينها وتحفيزها لتصبح شريكاً في عملية التنمية ومساندتها لنمو أعمالها واستدامتها.

من جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، أن العمل الخيري والمجتمعي يحتاج إلى تكثيف الجهود وتنويع الشراكات لضمان جودة وفعالية المشاريع والمبادرات الموجهة للأسر والفئات المستحقة وتعزيز التنمية وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أن تنوع مشاريع ومبادرات مجلس سيدات أعمال عجمان سيساهم بشكل كبير في تعدد قنوات التعاون بين الهيئة والمجلس ويحقق الأهداف المشتركة لكلا الطرفين.

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