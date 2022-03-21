دبي،الامارات العربية المتحدة: أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أمازون ويب سيرفيسز تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية والقطاعات الخاضعة للأطر التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك قطاعا الخدمات المالية والرعاية الصحية - تمكينها من تسريع اعتماد الخدمات السحابية عبر الاستفادة من البنية التحتية السحابية العالمية لأمازون ويب سيرفيسز.

وستسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص وآفاق جديدة أمام الهيئات والجهات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية الأخرى في الدولة؛ لدفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتتوزع البنية التحتية السحابية العالمية لأمازون ويب سيرفيسز عبر 26 منطقة جغرافية حول العالم، بالإضافة إلى خطط معلنة من قبل الشركة لإطلاق ثماني مناطق جديدة بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف تتمكن المؤسسات التي تستخدم البنية التحتية السحابية العالمية لأمازون ويب سيرفيسز من الوصول إلى أحدث تقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة ومجموعة أوسع وأكثر تطوراً من الخدمات السحابية المصمَّمة لتعزيز الابتكار، وتشمل هذه الخدمات: الحوسبة، والتخزين، والتحليلات، وقاعدة البيانات، وتعلم الآلة، وإنترنت الأشياء،... وغيرها المزيد.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقّعة، سيتم أيضاً تشكيل لجنة توجيهية تضم أعضاء من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة أمازون ويب سيرفيسز للتشاور والتعاون ومشاركة أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني للخدمات والتقنيات السحابية.

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