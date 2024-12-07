رأس الخيمة: أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيدنرد الإمارات العالمية والرائدة في مجال حلول الدفع، بهدف تحسين الوصول إلى الخدمات المالية للعمال في القطاع الصناعي. ويأتي هذا التعاون لتقديم بطاقة دفع الرواتب المبتكرة C3Pay ووالمصممة خصيصاً لتمكين العمال والموظفين ذوي الدخل المحدود من إدارة أموالهم بفعالية.

وتم توقيع المذكرة في مركز كومباس للأعمال برأس الخيمة، بحضور إيان هانت، رئيس قطاع تجربة المتعاملين في راكز، ووائل فخراني، الرئيس التنفيذي لشركة إيدنرد الإمارات. وتنص المذكرة على شراكة تهدف إلى ترويج خدمات بطاقة C3Pay بين الشركات الصناعية المسجلة في راكز. وتوفر البطاقة، إلى جانب تطبيق إلكتروني مصاحب، حلاً مبتكراً وبسيطاً لدفع رواتب العمال، حيث يمكن للموظفين تلقي رواتبهم مباشرة على البطاقة واستخدامها بسهولة في أجهزة الصراف الآلي، والمتاجر، وعبر الإنترنت، دون الحاجة إلى امتلاك حساب مصرفي. كما أن الخدمة مصممة للتكامل بسلاسة مع أنظمة الرواتب الحالية للشركات، مما يضمن عملية تبنٍ سهلة ويوفر وسيلة فعالة لإدارة الرواتب.

وفي هذا السياق، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يمثل التعاون مع شركة إيدنرد الإمارات خطوة استراتيجية ضمن إطار جهودنا لتعزيز رفاهية العمال في القطاعات الصناعية التابعة لنا. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة وآمنة تسهل عملية دفع الرواتب، خاصة للموظفين الذين قد يواجهون تحديات في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية."

ومن جانبه، قال وائل فخراني، الرئيس التنفيذي لشركة إيدنرد الإمارات: "تتيح لنا مذكرة التفاهم مع راكز فرصة فرصة لتعزيز الشمول المالي للعمال في رأس الخيمة من خلال حلول متطورة. وتعد بطاقات دفع الرواتب أداة مالية موثوقة تم تصميمها لتبسيط عملية دفع الرواتب، مما يمكّن جميع الموظفين من إدارة معاملاتهم اليومية بسهولة وكفاءة، مع توفير تجربة سلسة وآمنة تلبي احتياجاتهم المالية".

تعد هذه الشراكة الاستراتيجية جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها راكز لتقديم خدمات مضافة القيمة تدعم عملاءها في مختلف القطاعات. كما تسهم هذه المبادرة في تلبية احتياجات الأعمال المتنوعة، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة رضا الموظفين على مستوى القطاع الصناعي.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 25 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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