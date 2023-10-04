دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت جمعية المهندسين بالإمارات مذكرة تفاهم مع دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، لغايات تعزيز جهود التعاون المشترك، وتبادل الخبرات وعقد اللقاءات، للارتقاء بواقع القطاع الهندسي ومجالات العمل المشتركة.

ووقع المذكرة بالإنابة عن الدائرة الدكتور المهندس محمد المهيري، فيما وقع بالإنابة عن الجمعية المهندس رشاد محمد بوخش أمين السر العام للجمعية.

واتفق الطرفان على تعزيز المساعي والجهود لإرساء مبادئ التعاون وتبادل التجارب والخبرات لتحقيق استراتيجيات ومبادرات دولة الإمارات، وتحقيق الازدهار المستدام ومواكبة عجلة التطور المستمر لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وتعقيبا على توقيع المذكرة قال المهندس عبد الله يوسف آل علي رئيس جمعية المهندسين بالإمارات: "انطلاقًا من رؤية الجمعية لتحقيق الريادة للهندسة والمهندسين بتوجّه وطني وامتداد خليجي واتصال عالمي ومرجع هندسي للقطاعين العام والخاص، نحرص على بناء شبكة قوية من الشراكات الحقيقية والمبنية على تحقيق المنفعة المتبادلة مع القطاعين العام والخاص قي مجالات مزاولة المهنة والأبحاث."

وأكد أل علي على أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون والتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان في المجال الهندسي ومجالات العمل المشتركة. بالإضافة إلى دورها في تنمية وتطوير قدرات موظفي الطرفين وتفعيل دورهم من خلال المشاركة في المؤتمرات والدورات والندوات وورش العمل المهنية المتخصصة.

وتشمل مذكرة التفاهم العديد من الأمور أبرزها: تنظيم دورات تدريبية لمهندسي دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان وتبادل الخبرات والمعارف، إلى جانب تنسيق زيارات ميدانية متبادلة، فضلًا عن اختبار مهندسي المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات وتصنيفهم حسب خبراتهم بحسب الارتفاعات المسموح العمل بها، والتعاون لتنفيذ مبادرات ومشاريع مجتمعية مستقبلية.

كما تهدف الاتفاقية إلى تشجيع انتساب موظفي بلدية عجمان لعضوية جمعية المهندسين، ما يسهم في تطوير وتعزيز خبرات الطرفين واكتساب فهم أفضل لبيئة العمل التنافسية، وتعزيز ممارسات الاستدامة والابتكار ودعم أفكار ومشاريع الشباب ومحاولة تبنيها.

وبموجب مذكرة التفاهم اتفق الطرفان على تقديم الدعم المتبادل خلال تنظيم واستضافة الفعاليات والمبادرات المحلية والدولية، حيث أطلقت جمعية المهندسين أغسطس الماضي الدورة الثانية من جائزة التميز والإبداع الهندسي 2023، بهدف نشر وتشجيع ثقافة التميز والإبداع والابتكار، وإبراز أهمية العمل الهندسي الوطني، وإذكاء روح التنافس والريادة والتميز في مجالات العمل الهندسي.

كما تستضيف جمعية المهندسين في الإمارات فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي الخامس والعشرين والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة فبراير المقبل، بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي تحت شعار " هندسة ذكية لغد مستدام ".

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