أبوظبي: وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة مارتي أهتيساري للسلام (سي إم آي) لتعزيز التعاون في المجال الدبلوماسي، وبناء السلام، وتبادل المعرفة.

وقع الاتفاقية كل من سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور ياني تالاس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مارتي أهتيساري للسلام (سي إم آي)، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في المقر الرئيسي لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بأبوظبي، وبحضور مجموعة من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبموجب الشراكة، ستقوم أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومؤسسة مارتي أهتيساري للسلام باستكشاف الفرص المتاحة لبرامج التدريب المشتركة، ومبادرات التواصل والفعاليات. كما سيتم في إطارها تنظيم اجتماعات وزيارات وندوات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز المناقشات بين الخبراء والمتخصصين لتبادل الأفكار، والمشاركة في مناقشات بناءة، وصياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية. وسيساهم هذا الجهد التعاوني في رعاية الدبلوماسيين ومؤيدي السلام القادرين على التأثير بشكل إيجابي على السلام والأمن العالميين.

وسيقوم الطرفان بموجب مذكرة التفاهم بدراسة فرص تبادل الخبرات التنظيمية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما ستتيح إمكانات استكشاف سبل إضافية من التعاون، وإظهار القدرة على التكيف مع الفرص والتحديات الناشئة في الدبلوماسية وبناء السلام.

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نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية:

تتخذ أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتعد الأكاديمية مركزاً دبلوماسياً متميزاً ومعترف به عالمياً، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص. وتجمع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بين النطاقات الدبلوماسية والأكاديمية والبحثية. وبوصفها كمركز بحثي إقليمي متخصص، تعمل الأكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة. للمزيد، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني http://agda.ac.ae

نبذة عن مؤسسة مارتي أهيتساري للسلام (سي إم آي):

مؤسسة مارتي أهتيساري للسلام هي منظمة فنلندية مستقلة تعمل على الحد من النزاعات وحلها من خلال الحوار والوساطة. أسسها الحائز على جائزة نوبل للسلام الرئيس الفنلندي السابق مارتي أهتيساري في عام 2000، ومنذ ذلك الحين نمت المؤسسة لتصبح رائدة في مجال صنع السلام الدولي. ويتكون فريقنا من أكثر من 100 خبير دولي وأكثر من 300 شريك عالمي مختصين في مجالات متنوعة، والذين قمنا معهم بتطوير ودعم أكثر من 50 عملية سلام في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوراسيا وآسيا. يقع المقر الرئيسي لمؤسسة مارتي أهتيساري للسلام في هلسنكي، ولها مكتب في بروكسل، ومتواجدة في أكثر من 20 دولة. نتشارك معاً الالتزام بتطوير حلول مبتكرة لمعالجة القضايا التي تقع في قلب الصراع السياسي والتي تمنع عمليات السلام من.