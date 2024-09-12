دبي، الإمارات العربية المتحدة، أبرمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ودائرة الأراضي والأملاك دبي؛ مذكرة تعاون تهدف إلى وضع إطار عام يدعم التعاون المشترك بشأن تقييم الكفاءات السلوكية للكوادر البشرية ويساهم في عملية تبادل الخبرات في مجال الموارد البشرية.

وتأتي المذكرة في إطار الجهود المتواصلة لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في إعداد وتجهيز الكوادر البشرية الحكومية وتزويدها بالمهارات الكاملة التي من شأنها تطوير أدائهم الوظيفي، وتمكين قدراتهم لتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع المتغيرات المتسارعة. كما تُجسّد هذه المذكّرة جهود الدائرة في تقديم رؤى مبتكرة وحلول مستقبلية تساهم في تطوير قطاع الموارد البشرية بما يدعم تنافسية إمارة دبي.

ووقع المذكرة كل من سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتعقيباً على ذلك، أكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، حرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على ترسيخ علاقات التعاون والشراكات مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة دبي، لما لذلك من أهمية في الارتقاء بعملية تبادل الخبرات والمعارف التي تمكّن كوادرنا البشرية وتزودها بالمهارات المستقبلية اللازمة للتطور والنمو، بما يتماشى مع الرؤى المستقبلية للإمارة في تعزيز مهارات وقدرات موظفي حكومة دبي.

وقال الفلاسي: "تُمثل مذكرة التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خطوةً جديدةً في مجال التعاون المشترك الذي يسهم في تقديم كافة المعارف والخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الموارد البشرية للدائرة وتطوير الكفاءات السلوكية، عبر مجموعة متكاملة من البرامج التعليمية والمسارات التدريبية المبتكرة التي تعزز جاهزية الكوادر للمستقبل، وترتقي بأدائهم الوظيفي داخل مؤسساتهم، مما يُسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة للإمارة عبر كافة الأصعدة والمجالات.

من جهته، قال سعادة مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تعد الشراكات الفعالة مع الجهات الحكومية ركيزة أساسية لتحقيق التميز والتطوير المستدام في مؤسساتنا، ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تعزيز التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتطوير كوادرنا البشرية المؤهلة، ورفع مستوى الأداء الوظيفي بما يواكب متطلبات المستقبل. إن تأهيل الكوادر البشرية وتمكينها بالمهارات اللازمة لمواكبة التغيرات المتسارعة يعد من أولوياتنا لتحقيق الرؤى الاستراتيجية لإمارة دبي."

وأضاف بن غليطة: "لا يقتصر التعاون بيننا على تقديم برامج تدريبية مبتكرة فقط، بل يمتد ليشمل بناء منظومة متكاملة تركز على التطوير المستمر للمهارات، وتحقيق مستويات عالية من التميز المعرفي والابتكار. وستسهم هذه الشراكة في خلق بيئة عمل أكثر ديناميكية وفعالية، ما يدعم جاهزية كوادرنا البشرية ويعزز من تنافسية إمارة دبي على الصعيدين المحلي والدولي."

وسيسهم الإطار العام الذي ستوفره دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ في إيجاد منظومة متكاملة تضمّ برامج تعليمية وتدريبية مُبتكرة ومُصمّمة لتُلبّي متطلبات وتخصصات الدائرة، فضلاً عن العديد من الأبحاث والدراسات المرتبطة بالموارد البشرية، والتي ستعزز من مهارات وخبرات الكوادر البشرية، مع تسليط الضوء على جوانب الابتكار والتميز المعرفي.

كما ستقدم دائرة الموارد البشرية مقترحات التقييم لكل نشاط بما يتضمنه من قائمة الكفاءات السلوكية والمعايير اللازمة لاستخدامها في التقييم، إضافةً إلى توفير أدوات التقييم، وإعداد قالب محدد للكفاءات، مع تقديم التقارير المتعلقة بالتنفيذ وذلك بحسب الغاية المستهدفة من التقييم باللغة العربية أو الإنجليزية.

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