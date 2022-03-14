وقعت مدينة سمائل الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، عقداً مع شركة فتفت وياغي للإنشاءات، وذلك لإقامة مشروع لصنع وتركيب المنتجات المعدنية على مساحة تبلغ 11225 متر مربع، وبحجم استثمار يصل إلى 350000 ريال عماني، ليصل إجمالي عدد العقود الموقعة خلال العام 2022 في المدينة الصناعية إلى (6) عقود في قطاعات متنوعة.

يذكر أن عدد طلبات الاستثمار خلال عام 2021 في مدينة سمائل الصناعية بلغ 27 طلبا تنوعت بين الاستثمار الصناعي والخدمي والتجاري، حيث تم توطين 19 طلبا منها، ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في توفير 300 فرصة عمل جديدة، حيث تسعى المدينة الصناعية بالتعاون مع الجهات المختصة لزيادة فرص العمل للكادر الوطني الذي يشكل نسبة 26% في 72 مصنعا في مختلف القطاعات الصناعية، في حين ارتفع حجم الاستثمارات الفعلية بالمدينة الصناعية في عام 2021 من 85 مليون ريال إلى 115 مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 120 مليون ريال عماني بعد اكتمال المشاريع الجديدة هذا العام، كما توجد خطط في المرحلة الحالية للمشاريع القائمة للتوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة، حيث يشكل المستثمرون العمانيون نسبة 75% من الاستثمارات، أما المساحة الإجمالية الحالية لمدينة سمائل الصناعية فتبلغ 7.8 مليون متر مربع، وتبلغ مساحة الأرض القابلة للتأجير قرابة 5.6 مليون متر مربع، تم تأجير قرابة 2.1 مليون متر مربع منها ، بينما بلغت المساحة الشاغرة القابلة للتأجير قرابة 3.4 مليون متر مربع، وتعد الصناعات البلاستيكية والكيماوية من أكثر القطاعات نموا في المدينة بنسبة إشغال تصل إلى 95% ، وتليها صناعة الرخام والتي تشكل نسبة إشغال تصل إلى 90%، كما تم تخصيص موقع لقطاع صناعة التقنية العالية لما تمثله من أهمية تطوير الاقتصاد المحلي وصناعة المواد الغذائية وذلك لمواكبة الأمن الغذائي للسلطنة.

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