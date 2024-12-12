سعادة المهندسة شاركت في مبادرة لزراعة الأشجار ضمن المنطقة المخصّصة لسكن العاملين في مدينة دبي الصناعية، وذلك في إطار دعمها لبرنامج أسبوع التشجير في دولة الإمارات

الوجهة الرائدة في المنطقة لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية تؤكد التزامها بالإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وإستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت سعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، بزيارة إلى مدينة دبي الصناعية، الوجهة الرائدة على مستوى المنطقة لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية منذ أكثر من 20 عاماً. وتأتي هذه الزيارة في إطار فعاليات أسبوع التشجير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عبارة عن برنامج مستمرّ لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتنوّعها البيولوجي.

شاركت سعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي في مبادرة لزراعة الأشجار ضمن المنطقة المخصّصة لسكن العاملين في مدينة دبي الصناعية، والتي تأتي في إطار تعزيز البرنامج الوطني (ازرع الإمارات) ومبادرة (إمارتنا خضراء) و(أسبوع التشجير)، والتي تجسد في الوقت نفسه الجهود المشتركة التي تبذلها الوزارة ومدينة دبي الصناعية في سبيل تعزيز رؤية دولة الإمارات المستقبلية القائمة على الاستدامة البيئية. وتؤكد هذه المبادرة كذلك على إسهام مدينة دبي الصناعية في الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وإستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي، واللتين تتركّزان بشكل أساسي حول ضرورة تبنّي الممارسات الزراعية المستدامة وتوفير إمدادات غذائية عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتبادل المعرفة.

وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على الالتزام المشترك لدى وزارة التغير المناخي والبيئة ومدينة دبي الصناعية، وهي من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، بإحراز تقدّم ملحوظ على صعيد الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني والتنوّع الاقتصادي، بما يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وقالت سعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة: "سعيدة بمشاركتي في مبادرة زراعة الأشجار ضمن المنطقة المخصّصة لسكن العاملين في مدينة دبي الصناعية، وهو ما يتماشى مع البرنامج الوطني (ازرع الإمارات) ومبادرة (إمارتنا خضراء) و(أسبوع التشجير). هدفنا هو إشراك القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية وأفراد المجتمع في منظومة تهدف لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتخضير وزراعة الإمارات ونشر أفضل الممارسات لخلق المزيد من المجتمعات المستدامة المتصلة بالطبيعة الأم. ونشجع جميع جهات القطاع الخاص والجهات المعنية على إطلاق المزيد من المبادرات الهادفة إلى نشر زراعة الأشجار المحلية والمثمرة في كل أنحاء الدولة".

وأضافت سعادتها: "تعكس مدينة دبي الصناعية إمكانات ودور الابتكار والتكنولوجيا في تحقيق الأهداف الوطنية على صعيدي البيئة والأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات التي تلتزم بإعطاء الأولوية للممارسات الزراعية المستدامة وبناء سلاسل إمداد غذائية مرنة. وتمثل المرافق المتطورة في مدينة دبي الصناعية - بما فيها مزرعة سوكوفو العمودية - مستقبل الزراعة، كما تجسد أوجه التكامل بين القطاعين الخاص والعام".

وأجرت سعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي جولة ميدانية في مزرعة "سوكوڤو نيتشر فارمز" العمودية المتطوّرة، وذلك ضمن زيارتها لمدينة دبي الصناعية. وتعكس مزرعة "سوكوڤو" الحديثة، التي تتخطّى مساحتها 100 ألف قدم مربّع ضمن المنطقة المخصّصة للأغذية والمشروبات في مدينة دبي الصناعية، الإمكانات الواعدة للصناعات المتقدّمة في نمو قطاع إنتاج المواد الغذائية. وتسهم أنظمة الزراعة المائية التي تعتمدها هذه المزرعة في تعزيز فعالية استخدام الموارد والحدّ من استهلاك المياه ومضاعفة إنتاج الخضروات الورقية والخضراوات الصغيرة، لتوريدها إلى المتاجر الكبرى والفنادق والمطاعم في دولة الإمارات.

تقع مزرعة "سوكوڤو" العمودية ضمن المنطقة المخصّصة للأغذية والمشروبات في مدينة دبي الصناعية، والتي تبلغ مساحتها ما يزيد عن 23.5 مليون قدم مربّع والتي انضمّ إليها 12 شركة جديدة في عام 2023، باستثمارات إجمالية بقيمة 800 مليون درهم إماراتي. وتستفيد نخبة من أبرز شركات القطاع على غرار "أسماك" و"بركات كواليتي بلس" و"باتشي" من البنية التحتية المتطوّرة والداعمة التي تتمتّع بها منطقة الأغذية والمشروبات، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي.

ومتحدّثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، أشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، إلى أنّ التحفيز على الابتكار وتعزيز مجالات التآزر بين قطاعي التصنيع والأغذية والمشروبات يسهمان في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال التنمية الصناعية المستدامة.

وقال سعود أبو الشوارب: "نسعى من خلال شراكتنا الإستراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والتي انعكست جلياً من خلال زيارة سعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، بالإضافة إلى مجتمعنا الصناعي الرائد الذي يستقطب نخبة من أبرز شركات القطاع على غرار شركة "سوكوڤو"، إلى التأكيد على التزامنا الراسخ بتحقيق رؤية دولة الإمارات الطموحة لبناء مستقبل مستدام. وسنواصل تعزيز بيئة الأعمال المتكاملة في مدينة دبي الصناعية، والتي تجمع بين الصناعات المتقدّمة والتقنيات الزراعية المستدامة والخدمات اللوجستية الفعّالة، كما سنواصل جهودنا الحثيثة الرامية للارتقاء بعلاقات التعاون مع شركائنا للمساهمة في تحقيق مستهدفات إستراتيجية "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33".

وتسهم الشراكة الإستراتيجية القائمة بين مدينة دبي الصناعية ووزارة التغير المناخي والبيئة، والتي تمّ الإعلان عنها رسمياً على هامش فعاليات إطلاق حملة "لنُبدع بصناعتنا" العالمية في مايو 2023، في التأكيد على التزام الطرفين بتعزيز الصناعات المتقدّمة والممارسات المستدامة ضمن القطاع الصناعي.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة دبي الصناعية تضمّ اليوم أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية والمحلية و350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل، بما في ذلك نخبة من قادة القطاع على غرار شركات "إيه بي مولر ميرسك" و"باتشي" و"تمور البركة". ويسهم عملاء مدينة دبي الصناعية في إنتاج ما يزيد عن 70 ميجاواط من الطاقة النظيفة سنوياً، علماً أنّهم يستفيدون من مذكرة التفاهم التي بادرت مدينة دبي الصناعية إلى توقيعها مع شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة "سيمنز" على هامش احتفالها بمرور 20 عاماً على تأسيسها في نوفمبر 2024، بهدف تعزيز التميّز الصناعي في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

تمتاز مدينة دبي الصناعية بموقعها الإستراتيجي على مقربة من شبكات النقل الحيوية، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي ومحطة شحن "قطارات الاتحاد" وشبكة الطرق الإقليمية الرئيسية، بما يمكّنها من الإسهام في دعم الاقتصاد الدائري من خلال ست مناطق صناعية تلبّي احتياجات مختلف القطاعات وتوفر بنية تحتية بمعايير عالمية، تضمّ الأراضي والمساحات المخصّصة للتخزين والخدمات اللوجستية.

تُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم.

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