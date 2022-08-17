تحدّد الاتفاقية خططاً لبناء وصيانة وتشغيل حقلٍ للطاقة الشمسية واسعة النطاق في المدينة

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية: وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة سفير -المشروع المشترك بين توتال إنرجيز وشركة الطاقة للحلول البديلة- اتفاقية مبدئية لتنفيذ مشروع حقل للطاقة الشمسية الهجينة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وتحدد هذه الاتفاقية الإستراتيجية إطاراً لتطوير ما يقدر بنحو 25,000 لوح شمسي (بنظام آلي مثبت على الأرض) ينتج طاقة تصل إلى 12.5 ميجاواط لتغذي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يقلل حقل الطاقة الشمسية الهجينة من البصمة الكربونية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبلغ قرابة 20,380 طناً مترياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فضلاً عن تقليل استهلاك الوقود بنسبة 30% تقريباً. ويأتي هذا المشروع في إطار سعي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لجمع النفايات وإعادة تدويرها، وبناء مصانع خالية من المكبّات. كما أن التعاون مع شركة سفير يتماشى مع أهداف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في أن تكون مدينة مستدامة اجتماعياً وبيئياً، واستكشاف حلول تنموية جديدة وفعالة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.

وفي تعليقٍ له بهذه المناسبة، قال سيريل بيايا، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: "متحمسون لإطلاق أول مشروع استدامة للمدينة الاقتصادية بما يتماشى مع "مبادرة السعودية الخضراء" ورؤية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأن التوقيع مع شركة سفير سيمكّن مدينةَ الملك عبدالله الاقتصادية من إنتاج الطاقة الخضراء للمدينة ولمصنعي السيارات الكهربائية العالميين مثل لوسيد، والابتعاد عن المولدات التي تعمل بالوقود. كما سيقلل حقل الطاقة الشمسية الهجينة بشكلٍ كبير من البصمة الكربونية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فضلاً عن خفض تكلفة توليد الطاقة بنسبة 17%، وهي قيمة مضافة ومميزة للمدينة".

من جانبه، قال فرانسوا غانو، المدير العام لشركة سفير: "مع استمرار المؤسسات في التعاون من أجل الازدهار داخل المملكة العربية السعودية، نواصل في سفير إعطاء الأولوية للمبادرات التي تعمل على إيجاد تأثير إيجابي حقيقي. ويُعد توقيع هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فرصة عظيمة لشركة سفير؛ والتي ستمكنها من تسخير مواردها وخبراتها في تطوير مشاريع مستدامة داخل المملكة. ونود أن نعرب عن شكرنا لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ثقتها ودعمها المستمر، ونتطلع إلى النجاح في إكمال هذا المشروع المميز".

يُذكر أن شركة توتال إنرجيز وشركة الطاقة للحلول البديلة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة الزاهد) أَسستا شركة سفير كمشروعٍ مشتركٍ يهدف إلى العمل كشركة رائدة في قطاع الطاقة الشمسية التجاري والصناعي داخل المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

ولفهم تأثير المشروع الجديد، الذي يتمثل في حقل طاقة شمسية هجينة توفر طاقة بنحو 12.5 ميجاواط، يمكننا القول: إنه سينتج سنوياً طاقة نظيفة تبلغ 29 جيجاواط ساعة؛ أي ما يعادل 80 مليون كيلومتر يقودها راكب سيارة عادي، أو ما يعادل كمية الكربون المحتسبة في أكثر من 335000 بذرة شجرة مزروعة منذ 10 سنوات. وتهدف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى إعادة تدوير 85% من النظام الشمسي خلال عمر الألواح الكهروضوئية.

وتتطلع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى أن يُشكّل هذا الحقل مصدراً موثوقاً وفعّالاً من حيث التكلفة، ومثالاً يُحتذى به في التوجه الجديد نحو الاستفادة من تكنولوجيا الطاقة الشمسية داخل المملكة.

ويُعدُّ مشروع حقل الطاقة الشمسية هذا جزءاً من إستراتيجية الاستدامة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي سيُعلن عنها قريباً، ويُمثل التزاماً بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؛ التي تحظى باهتمام متزايد داخل المملكة. وستصبح المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة محركاً رئيسياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة. وتعتزم المدينة الاقتصادية أن تكون سباقة ورائدة في مثل هذه المبادرات.

#بياناتحكومية

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حول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

تُعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC) وجهة ناشئة تحتل موقعاً مركزياً على ساحل البحر الأحمر، وتقع على مسافة قصيرة شمال مدينة جدة التي تعد مركزاً تجارياً هاماً، وتحتضن المدينة، ميناء الملك عبدالله الذي تم اختياره مؤخراً من قبل البنك الدولي كأكثر موانئ الحاويات كفاءة في العالم"، والوادي الصناعي، الذي يركز على تطوير الخدمات اللوجستية وقدرات التصنيع الخفيف في المملكة. قامت أكثر من 100 شركة متعددة الجنسيات وسعودية بالفعل بتأسيس مقارٍّ لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث تشارك في مجموعة متنوعة من المشاريع، بدءاً من الخدمات اللوجستية المتقدمة إلى الأنشطة في صناعة السيارات والأدوية والسلع الاستهلاكية والتعبئة والتغليف وتصنيع مواد البناء. ترتبط مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مباشرة بشبكة قطار الحرمين السريع، وشبكة الطرق البرية السريعة التي تربط مناطق المملكة، ما جعل من المدينة نقطة اتصال رئيسية على طول الممر الاقتصادي للبحر الأحمر.

بالإضافة إلى وظائفها الاقتصادية المتنوعة، تقدم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية منطقة ترفيهية وسياحية حديثة، حيث تضم أكثر من 40 كيلومترًا من الساحل البكر، والعديد من الفنادق، وملعب الجولف الدولي الحائز على جائزة رويال جرينز. في عام 2021، استقبلت المدينة أكثر من مليون زائر، ومنذ ذلك الحين طوّرت مجموعة من المجتمعات السكنية التي تتميز بنمط حياة عصري فريد، لسكانها الذين يتزايد عددهم من المقيمين بدوام كامل وملاك المنازل الثانية.

ومن خلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وأنظمتها الملائمة للمستثمرين، تُعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية منصّة جاهزة لمبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتمثّل المدينة معياراً للمبادرات الحكومية المبتكرة، وقد استضافت مجموعة متنوعة من الفعاليات الوطنية، وهي موقع مفضل للمشاريع الإستراتيجية واسعة النطاق عبر العديد من القطاعات الرئيسية. وكمؤشر رئيسي على التزام الدولة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والتيسير السلس للاستثمار الأجنبي المباشر ، تعمل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كمساهمٍ نشطٍ في الأهداف الوطنية التي تتجسدها رؤية 2030. ومن خلال تطوير قطاع السياحة والترويج للرياضة والترفيه والفنون وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات غير النفطية من خلال الشركات العاملة في الوادي الصناعي، تواصل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مهمتها المتمثلة في إنشاء مدينة مزدهرة للجميع.

ترحّب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ترحيباً حاراً بالمستثمرين الأجانب، مُطوّري ومُشغّلي العقارات لتحقيق مشاريعهم وطموحاتهم داخل المدينة في النهوض التعاوني للتوسع المستمر. شركة إعمار المدينة الاقتصادية (EEC) هي المطور الرئيسي للمدينة وتعمل كمخطط رئيسي ومطور للبنية التحتية الأساسية وممكّن وميسر لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. إعمار هي شركة مساهمة عامة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، تأسّست عام 2006م ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 25% من أسهمها.

لمزيدٍ من المعلومات، قم بزيارة: https://kaec.net

تويتر: @KAEC_Saudi

انستغرام: @KAEC.Saudi

فيسبوك: @KAEC.Saudi

لينكدإن: KAEC

نبذة عن سفير

سفير هي عبارة عن مشروع مشترك بين توتال إنرجيز وشركة الطاقة للحلول البديلة (إحدى شركات مجموعة الزاهد)، تتيح للعملاء الصناعيين والتجاريين إمكانية الحصول على الطاقة الشمسية عبر نموذج التأجير.

وتهدف سفير إلى تقديم حلول طاقة شمسية فعّالة من حيث التكلفة، وموثوقة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

ويستفيد المشروع المشترك، المتخصص في منشآت الطاقة الشمسية التجارية والصناعية، من وصول توتال إنرجيز إلى سلسلة القيمة الشمسية الكهروضوئية بأكملها، ومن ريادة شركة الطاقة التي تمتد لعقدين من الزمن في تقديم حلول مستقلة لتوليد الطاقة والمياه.

ويمكنكم التواصل مع قسم ألكسندرا روجر ماشارت من قسم العلاقات الإعلامية عبر البريد الإلكتروني التالي: (alexandrarm@altaaqa.com).