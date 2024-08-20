الشارقة، نظمت "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" و"الآن"، شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة في مجال إدارة النفقات، منتدى "تشاي مع آلان ومدينة الشارقة للنشر" في "فندق روف داون تاون دبي"، جمعت خلاله عدداً من أصحاب الشركات ورواد وخبراء صناعة الأعمال، موفرة لهم منصة فريدة لاستكشاف الفرص الواعدة المتوفرة في السوق، وبحث سبل التعاون، والتعرف على التجارب الناجحة لقادة عالم الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية توفير مساحات داعمة تتيح لرواد الأعمال فرصة التواصل والتعلم والنمو، وقال: "يسعدنا أن نجتمع في هذه المنتدى الخاص، ففي ظل سوق سريع التطور، تتنامى أهمية فهم الاستراتيجيات التي تعزز النمو المستدام، حيث يشارك المتحدثون معارفهم وخبراتهم وتجاربهم الناجحة، ونحن واثقون بأن رؤاهم ستكون مفيدة وملهمة".

من جانبه، قال وليام سعد، مدير عام شركة "الآن": "في عالم الأعمال الذي يشهد تطوراً متسارعاً اليوم، يتطلب النمو المستدام خططاً استراتيجية لإدارة النفقات والابتكار، وفي منتدى (تشاي مع الآن ومدينة الشارقة للنشر)، نسلط الضوء على الطرق التي تستطيع الشركات من خلالها تحقيق التوازن بين هذه العوامل لتعزيز مرونتها وازدهارها، ويسرنا إبرام هذه الشراكة مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر لدعم الشركات بمجموعة متنوعة من الحلول المتطورة".

خبراء يضيئون على المقومات الأساسية للنجاح في بيئة المنطقة الحرة

وتضمنت الندوة جلسة نقاشية بعنوان (تطوير الأعمال لتعزيز النمو) شهدت مشاركة أندريا آندرون، مديرة المبيعات المباشرة للمستهلكين في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، ووليام سعد، مدير عام شركة "الآن"، حيث شارك المتحدثان خبراتهما حول الجوانب الرئيسية المتعلقة بتأسيس وإدارة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في المناطق الحرة، وتناولت الجلسة عدداً من المواضيع التي شملت أساسيات النمو والتخطيط المالي، وإدارة النفقات، وتطوير خطة عمل، وتحديد الجمهور المستهدف، وأحدث توجهات وتوقعات عالم الأعمال.

وحظي الحضور بفرصة الحصول على نصائح مباشرة من قادة صناعة الأعمال، والتعرف على العوامل الاستراتيجية اللازمة للنجاح في السوق التنافسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما سلط الحدث الضوء على مزايا المناطق الحرة والخدمات التي توفرها وتتضمن تبسيط وتسهيل العمليات، والبنية التحتية المتطورة الداعمة، وتنسيق التواصل والتعاون بين مجتمع الأعمال، بما يسهم في التغلب على التحديات التي يواجهها رواد الأعمال الواعدين.

ورسخت الندوة التزام "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" بدعم تطوير الأعمال في إمارة الشارقة، وتعزيز فرص التفاعل والتعارف والتواصل ضمن منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حوار مفتوح

وشكل منتدى "تشاي مع الآن ومدينة الشارقة للنشر" منصة تواصل رائدة، متيحة للحضور التفاعل مع نظرائهم، واستكشاف سبل التعاون، ومناقشة سبل الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق، حيث رسخت الجلسة الحوار المفتوح ومكنت الحضور من تبادل الأفكار والرؤى والتجارب، وبناء علاقات يمكنها أن تسهم في تعزيز نمو الأعمال في المستقبل.

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#بياناتحكومية

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