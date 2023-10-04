فحوصات وتوعية

الشارقة: نظمت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" اليوم، وبالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان، فحوصات مجانية لموظفيها ومجتمع "شمس"، بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، من خلال عيادة "القافلة الوردية" المتنقلة.

وتأتي المبادرة، في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بين جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمختلف أعمارهم، حول مرض سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه.

وأكدت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" حرصها على تخصيص جانب من المسؤولية المجتمعية لصالح موظفيها، والذين يعتبرون ركيزة أساسية في استدامة العمل الصحي، وحثهم على اتباع أسلوب حياة متوازن وسليم.

وأعربت عن تقديرها لجهود جمعية أصدقاء مرضى السرطان، في إطلاق حملة "أكتوبر الوردي" التي تتضمن برنامجاً متكاملاً من الفعاليات تنفذه مبادرة "القافلة الوردية" التابعة لها طوال شهر أكتوبر .

ويتيح اليوم الطبي، إمكانية التبرع نقداً لصالح الجمعية، من خلال شراء الأطعمة من البازار الذي تنظمه المدينة، حيث سيذهب ريع المبيعات لتوفير العلاج الطبي، وتحسين حياة المصابين بالسرطان، إضافة إلى ورشة توعوية حول كيفية عمل الفحوصات الدورية وأهمية الكشف المبكر.

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