الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مدينة الشارقة المستدامة، أول مجتمع سكني مستدام في إمارة الشارقة تم تطويره بالتعاون بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة دايموند ديفلوبرز، عن حصولها على جائزة التميز العقاري لعام 2022 من دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

ويأتي هذا الإنجاز الرائع للعام الثالث على التوالي الذي تفوز به المدينة بهذه الجائزة لقاء إسهاماتها البارزة في القطاع العقاري للإمارة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يوسف أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة: "يسعدني حصول مدينة الشارقة المستدامة مرةً أخرى على هذه الجائزة مقابل إسهاماتها الكبيرة في القطاع العقاري في إمارة الشارقة، إذ تأتي تتويجاً لسنوات من الجهود التي بذلناها بما يتماشى مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشكل الجوائز التي نفوز بها دافعاً لنا لإنجاز المزيد في رحلتنا نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري. ونهدف لأن تكون مدينتنا مثالاً يُحتذى به للحياة المستدامة ولبناء مجتمعات صديقة للبيئة في ظل العديد من التحديات المتنامية، مثل التغير المناخي والتدهور البيئي. وأتوجه بالشكر إلى دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وإلى كامل أفراد فريقنا على عملهم الدؤوب والتزامهم بالارتقاء بالمدينة بوصفها إحدى أكثر الأماكن المفضلة للعيش في الشارقة".

وتأتي الجائزة في إطار مبادرة أطلقتها حكومة الشارقة، حيث تسلط الضوء على الإنجازات المميزة في القطاع العقاري ضمن الإمارة. وتهدف الجائزة إلى دعم القطاع وتطويره من خلال التشجيع على التميز والابتكار، وتحفيز عجلة النمو والاستثمار في هذا القطاع الحيوي والذي يساهم بدور كبير في الاقتصاد المحلي.

وتحظى الجهود التي تقودها المشاريع العقارية مثل مدينة الشارقة المستدامة باهتمام خاص، ما يشكل دليلاً على التزام حكومة الشارقة بالاعتراف بالمبادرات التي تقود التغيير الإيجابي والابتكار في القطاع.

وتُضاف الجائزة الأخيرة إلى قائمة الجوائز التي حصلت عليها مدينة الشارقة المستدامة على مدار السنوات الأخيرة، حيث تتضمن ’أفضل مشروع سكني مستدام في العالم‘، و ’أفضل مشروع سكني مستدام في شبه الجزيرة العربية‘ خلال حفل جوائز العقارات الدولية المرموق 2022-2023 في لندن، و ’أفضل مشروع سكني مستدام في الشارقة‘ ضمن جوائز العقارات العربية 2022، و ’جائزة المجتمع المستدام‘ في حفل توزيع جوائز البيئة الحضرية الذكية 2022، وجائزتَي ’أفضل مشروع عقاري‘ (الذهبية) و ’أفضل مشروع مستدام أخضر‘ (الذهبية) خلال حفل توزيع جوائز عقارات الخليج 2022، و ’أفضل تنمية مجتمعية‘ (البرونزية) في حفل جوائز الخليج للاستدامة 2021، وجائزة التمير العقاري في عامي 2020 و 2021.

وتمتد مدينة الشارقة المستدامة على مساحة 7.2 مليون قدم مربع في منطقة الرحمانية في الشارقة، حيث تشكل مشروعاً رائداً ومتعدد الاستخدامات يستوفي أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتطمح المدينة، التي تعتمد على الطاقة المتجددة، إلى تحقيق صافي صفر الطاقة. وتقوم المدينة بمعالجة مياه الصرف الصحي فيها بالكامل لري المساحات الخضراء، كما تعمل على إعادة تدوير أكبر كمية ممكنة من النفايات لتجنب إضافة مزيد منها في المكبات، وتُنتج خضروات خالية تماماً من المواد الكيميائية، وتشجع السكان على المشي واستخدام وسائل التنقل النظيف. ويضم المشروع 1,250 فيلا مستدامة، تتكون من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم، بمساحة تتراوح بين 2,035 و3,818 قدم مربع.

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نبذة عن مدينة الشارقة المستدامة

مدينة الشارقة المستدامة هي مشروع صديقٌ للبيئة بمعايير عالمية وكفاءة في استخدام الطاقة يشجّع على تبنّي أسلوب حياة مستدام ومتوافق مع متطلّبات المستقبل. يوفّر المشروع حلولاً عمليّة على صعيد الغذاء والأمان والماء وإدارة الطاقة إضافة إلى الحفاظ على البيئة ومواردها. وتشكل المدينة ثمرة تعاون بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة دايموند ديفلوبرز للتطوير العقاري، وهي مشروع سكني متعدّد الاستخدامات عالميّ المستوى ويلبّي أعلى معايير الاستدامة.

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