الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت مدينة الشارقة المستدامة، أول مجتمع سكني مستدام في إمارة الشارقة تم تطويره بالتعاون بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة دايموند ديفلوبرز، مبادرة جديدة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، بهدف دعم العاملين الذين يشكلون جزءاً أساسياً من جهود تنمية الإمارة ودولة الإمارات بشكل عام.

وتأتي المبادرة الإنسانية تكريماً للجهود الدؤوبة التي يبذلها الموظفون في المدينة، من خلال تقديم مشروبات ومرطبات منعشة للأشخاص الذين يؤدون دوراً مهماً في بناء هذا المجتمع.

وتشمل المبادرة، التي انطلقت يوم الخميس 29 أغسطس 2024 بالتعاون مع تعاونية الشارقة، برنامجاً يستمر لمدة شهر ويهدف إلى مساعدة العمال خلال الصيف عن طريق توزيع مشروبات ومرطبات منعشة إلى حوالي 1500 عامل في مدينة الشارقة المستدامة.

وسيقوم المتطوعون من موظفي وسكان مدينة الشارقة المستدامة بتوزيع المرطبات المنعشة، بما فيها المثلجات والمياه الباردة، لتخفيف درجات الحرارة العالية على العمال. وتأتي هذه اللفتة تقديراً للجهود الدؤوبة والمستمرة التي يبذلها العمال في الموقع. وسيُنفذ البرنامج مرتين أسبوعياً لمدة أربعة أسابيع، من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 صباحاً.

وتؤكد المبادرة التزام مدينة الشارقة المستدامة بتعزيز صحة المجتمع وراحته وإرساء شعور المسؤولية المجتمعية بين سكانها. وتقدم تعاونية الشارقة دعماً لوجستياً مهماً في المبادرة، من خلال توفير المشروبات والمرطبات وتخزينها وتوزيعها بالاستفادة من إحدى شاحناتها المغلقة والمخصصة. وسيحضر ممثل من تعاونية الشارقة في كل فعالية توزيع للمساعدة في الجانب اللوجستي وضمان عمليات توصيل سلسة وفعالة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارل عطالله، مدير التسويق وأنشطة التواصل في مدينة الشارقة المستدامة: "تعكس المبادرة التزامنا المستمر بالتنمية المستدامة وبالأشخاص الذين يسهمون في إنشاء مدينة الشارقة المستدامة. ويشكل العمال في الموقع الأبطال المجهولين لمدينتنا المستدامة، لذا أردنا التعبير عن امتناننا ودعمنا لهم بطريقة هادفة ومفيدة تعود بالنفع على صحتهم. ويُعد هذا النوع من المبادرات مهماً لإرساء ثقافة التعاطف والتضامن، وتعزيز فكرة أن كل أفراد مجتمعنا يستحقون التقدير والرعاية".

وتُعد مدينة الشارقة المستدامة مشروعاً رائداً يدمج الاستدامة المجتمعية والبيئية والاقتصادية، حيث تشكل هذه المبادرة إحدى جهوده العديدة ليكون مثالاً يُحتذى به في تحقيق مستقبل أفضل لجميع السكان والعاملين. وبهذا الصدد، قال فيصل خالد النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة: "يسعدنا التعاون مع مدينة الشارقة المستدامة في هذه المبادرة الهادفة، ذلك أننا نشترك في رؤية تسعى إلى تعزيز مجتمع داعم وتعزيز جودة الحياة لجميع سكان الشارقة. ولا يقتصر إيماننا بالمسؤولية المجتمعية على الكلمات، إذ ندرك في تعاونية الشارقة أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لإحداث فرق حقيقي في حياة أفراد مجتمعنا الفاعلين".

ويتماشى البرنامج مع الأهداف الرئيسية لمدينة الشارقة المستدامة والرامية إلى تعزيز الرفاهية المجتمعية وجهود رعاية البيئة، بما يدعم مكانتها بصفتها رائدة في الحياة الحضرية المستدامة في المنطقة. ومن خلال إقامة واستضافة فعاليات مجتمعية، تواصل مدينة الشارقة المستدامة الإلهام وإرساء معايير جديدة في عالم التنمية المستدامة.

نبذة عن مدينة الشارقة المستدامة

مدينة الشارقة المستدامة هي مشروع صديقٌ للبيئة بمعايير عالمية وكفاءة في استخدام الطاقة يشجّع على تبنّي أسلوب حياة مستدام ومتوافق مع متطلّبات المستقبل. يوفّر المشروع حلولاً عمليّة على صعيد الغذاء والأمان والماء وإدارة الطاقة إضافة إلى الحفاظ على البيئة ومواردها. مدينة الشارقة المستدامة هي ثمرة تعاون ما بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة دايموند ديفلوبرز للتطوير العقاري، وهي مشروع سكني متعدّد الاستخدامات عالميّ المستوى ويلبّي أعلى معايير الاستدامة.

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