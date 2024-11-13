دبي: أعلنت مدينة إكسبو دبي عن شراكة مع "لايف نيشن" الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في مجال إنتاج الحفلات الموسيقية والفعاليات، لتعزيز عروضها الموسيقية والترفيهية الحية وإلهام العمل البيئي العالمي.

وستنقل "لايف نيشن" مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط إلى مدينة إكسبو دبي، حيث سيستضيف الطرفان معًا العديد من الأحداث والفعاليات ويعملان على تحقيق أهداف الاستدامة المشتركة، للحد من الأثر البيئي للأحداث وإشراك الجماهير في قضايا المناخ.

وقعت اتفاقية الشراكة بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس سلطة مدينة إكسبو دبي، ووقعتها معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي و جيمس كريفن، رئيس لايف نيشن الشرق الأوسط، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في أعقاب الكشف عن المخطط الرئيسي لمدينة إكسبو دبي الجديد إلى جانب توسعة مركز دبي للمعارض، لتعزز مكانة المدينة ضمن قطاع الفعاليات الترفيهية المزدهر في المنطقة.

وباعتبارها عضوًا في تحالف الإمارات العربية المتحدة للعمل المناخي (UACA)، وهو أول تحالف مصمم خصيصًا لدولة الإمارات العربية المتحدة للعمل المناخي، فإن مساعي "لايف نيشن" تنسجم مع استراتيجية الاستدامة في مدينة إكسبو دبي وطموحها للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وعبر "غرين نيشن" منصة الاستدامة العالمية لشركة "لايف نيشن" ستجسد مدينة إكسبو و"لايف نيشن" الريادة في العمل المناخي عبر تقليل الانبعاثات وزيادة الطاقة المتجددة وخفض النفايات والتخلص التدريجي من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز خيارات الضيافة والنقل المستدامة.

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: "مع استمرار ارتفاع الطلب على فعاليات الموسيقى الحية والفعاليات الحضورية، يسعدني الإعلان عن شراكتنا مع شركة الترفيه الرائدة في العالم، "لايف نيشن"، وبتعاوننا معهم لا نبتكر الأحداث فحسب، بل نعمل أيضًا على صياغة تجارب مميزة وهادفة يتردد صداها بعمق مع جماهيرنا، ونقدم أفضل ما في الترفيه في مدينة إكسبو دبي. هذا التعاون لا يتعلق فقط بالحفلات الموسيقية؛ بل يمتد ليشمل صياغة لحظات ملهمة تعزز التواصل وتترك أثراً دائمًا."

وأضافت: "نرحب بخبرة شركة الترفيه العالمية ونتطلع إلى تدشين عصر جديد من الترفيه المستدام مع "لايف نيشن" إلى جانبنا، سوف يعزز هذا المشروع الجديد المثير ويوسع نطاق منظومة الأعمال والترفيه في مدينة إكسبو دبي، مع ربط مجموعة متنوعة من الجماهير بعددٍ من فنانيهم المفضلين وتجارب الترفيه بطرق جديدة ومميزة."

وقال جيمس كريفين: "بصفتنا رواداً في مجال الترفيه الحي، تقع على عاتقنا مسؤولية دعم المجتمعات التي نعمل للتعامل مع تحديات تغير المناخ عبر تقليل الأثر البيئي لأحداثنا. إن شراكتنا مع مدينة إكسبو دبي - الرائدة في الاستدامة والابتكار - تضع "لايف نيشن" الشرق الأوسط في قلب المشهد الإبداعي للفعاليات والأحداث في المنطقة وتمنحنا منصة قوية لإلهام العمل المناخي العالمي".

سيضم المكتب الجديد المبتكر لشركة "لايف نيشن"، المجاور لساحة الوصل، أيضًا مساحة مخصصة لمشاريع المجتمع الإبداعي. كما ستقدم "لايف نيشن" مجموعة متنوعة من الفعاليات والمهرجانات ضمن تقويم الأحداث السنوية للمدينة وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريبًا عبر موقعها الإلكتروني www.expocitydubai.ae.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

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