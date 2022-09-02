دبي - استقبلت مدينة إكسبو دبي يوم أمس زوارها لأول مرة بعد اسدال الستار على فعاليات الحدث العالمي الضخم في مارس الماضي، لتبدء مرحلة الإرث المستدام.

ورحب فريق المدينة بالضيوف الذين استمتعوا بإلقاء نظرة مبكرة على اثنتين من أكثر الوجهات شعبية وهما تيرا وألف قبل فتح أبواب المزيد من الوجهات والأجنحة المميزة في 1 أكتوبر المقبل.

وحول آراء أوائل الزوار الذين استقبلتهم مدينة إكسبو، قال كريس وباتريشيا دياز )كنديان)، إنهما أمضيا شهراً في دولة الإمارات وزارا إكسبو 2020 دبي، لكنهما لم يتمكنا من زيارة ألف وعادا لزيارته والاستمتاع بمحتواه القيم. وقالت باتريشيا: "ألف هو أحد الأجنحة التي لم نتمكن من زيارتها لأنه كان مزدحماً جداً أثناء إكسبو 2020 دبي."

وقال كريس: "سمعنا أشياء رائعة عن ألف وبعد أن أسرنا تصميمه الخارجي علمنا أن الداخل سيكون رائعاً". وأضاف: "إنها تجربة مميزة حقاً وهي طريقة رائعة لتذكيرنا بالجهود الضخمة التي بذلها الجنس البشري، وكيف شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في كل هذا، وأعطتنا فرصة جيدة لنرى أن هناك الكثير في المستقبل".

وكانت العائلة الفلبينية فيرجيلو وماجين وجون بيرل هيكاسيو أول من وصل إلى تيرا . وقال فيرجيليو ، المقيم في دبي، الذي قرر اصطحاب زوجته وابنته إلى تيرا كجزء من زيارتهما لدبي "لقد تمكنت من زيارة معظم الأجنحة خلال إكسبو 2020 دبي - حوالي 190 جناحاً - ولكن هذه هي المرة الأولى لعائلتي، لذلك نحن سعداء جداً لوجودنا هنا."

يشجع تيرّا الزائرين على إعادة تقييم علاقتهم بالبيئة في رحلة غامرة في قاع المحيطات وأعماق الغابات. بينما ينقل ألف الزوار عبر الزمن وإلى المستقبل لاكتشاف الدور المحوري للتنقل في مسيرة التقدم البشري، وكيف أن لكل منا دور اً في صنع مستقبل أفضل عبر خياراتنا.

يفتح كل من تيرا وألف أبوابهما يومياً من العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً وتبلغ قيمة تذكرة الدخول لكل جناح 50 درهماً وسيكون الدخول مجانياً لأصحاب الهمم وللأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل. ويمكن الحصول على التذاكر عبر www.expocitydubai.com، وفي منافذ لبيع التذاكر موزعة ضمن مدينة إكسبو دبي.

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