مدينة إكسبو دبي أول مطور في دولة الإمارات يتبنى إطار عمل المعهد الملكي الرائد عالمياً

التعاون يدعم النمو المستدام لمدينة إكسبو دبي بعد الكشف عن المخطط الرئيسي

يتعاونان لرفع مستوى المهارات في قطاع البيئة المبنية في الإمارات العربية المتحدة

دبي، أبرمت مدينة إكسبو دبي والمعهد الملكي للمسّاحين اتفاقية تعاون استراتيجي بهدف تعزيز التعاون لقياس الانبعاثات وإزالة الكربون، وذلك عبر اعتماد معيار (WLCA) وهو منهج للقياس الكمي لانبعاثات الكربون، وبهذه الخطوة تصبح مدينة إكسبو دبي أول مطور في دولة الإمارات العربية المتحدة يتبنى إطار عمل المعهد الملكي الرائد عالمياً.

يمكّن معيار (WLCA) من قياس الكربون بشكل متسق ودقيق في البيئة المبنية عبر دعم اتخاذ القرارات الشاملة والمتسقة، في حين سيعمل التعاون أيضًا على تعزيز قطاع البيئة المبنية الأكثر استدامة في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث تستضيف المنظمتان جلسات تدريبية وتطويرية وورش عمل ودورات أخرى تركز على جهود رفع مهارات المتخصصين في القطاع.

وقعت الاتفاقية المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي، وبيليندا هاويل، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى المعهد الملكي للمسّاحين، بحضور ممثلين من مجلس الإمارات للمباني الخضراء.

يأتي هذا التعاون الاستراتيجي بعد الإعلان عن المخطط الرئيسي الجديدة لمدينة إكسبو دبي التي ستشهد تطورها لتتحول إلى مركز عالمي للشركات والمستثمرين والسكان والزوار الذين يشاركونها رؤيتها لمستقبل أكثر إشراقًا وترابطًا واستدامة، وستضم المدينة عند اكتمال مراحل مخططها حوالي 35 ألف مقيم و40 ألف موظف ضمن مساحة 3.5 كيلومتر مربع.

وقال المهندس أحمد الخطيب: "تقوم مدينة إكسبو بدور محوري في ازدهار دبي على المدى البعيد، وقد التزمنا دائمًا بتلبية هذه الحاجة بمسؤولية عبر خارطة طريق لإزالة الكربون ومبادرات الاستدامة التي تضمن عملنا مع بيئتنا وليس ضدها. تمكننا شراكتنا مع (RICS) من هذا الالتزام، وتجسد فرص التدريب والتطوير يقيننا بأهمية تبادل المعرفة لصالح قطاع البيئة المبنية بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".

وقالت تينا بايليت، رئيسة المعهد الملكي للمساحين: "تشكل هذه الشراكة تقدما ممتازا، وأنا فخورة بقيامي بدور صغير في بدء هذه الشراكة عندما التقيت بقيادة مدينة إكسبو دبي أثناء انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين العام الماضي، ضمن وفد المعهد الملكي للمساحين. هذه الاتفاقية مؤشرٌ على التعاون المتنامي بين المعهد الملكي للمساحين بصفتها هيئة مهنية عالمية ومدينة إكسبو دبي، المشروع العالمي الرائد. ونتطلع معاً إلى أن نكون بمثابة منارة لممارسات وتقنيات الاستدامة المتقدمة في البيئة المبنية".

إن مدينة إكسبو دبي هي أحد المراكز الخمسة الرئيسية في خطة دبي الحضرية، وتضطلع بدور أساسي في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وإن أحد المحفزات لهذا النمو هو التطوير المتسارع لمنطقة دبي الجنوبية، حيث تسعى الإمارة لتكون مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار والأعمال والسياحة.

تؤسس الخطة الرئيسية الجديدة المدينة باعتبارها المحور الرئيسي بين الممكنات الحيوية لتطلعات دبي الاقتصادية عبر القطاعات الحيوية بما في ذلك التجارة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والابتكار والسياحة والأعمال والفعاليات.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

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