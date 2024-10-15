دبي، أعلنت مدينة إكسبو دبي عن شراكة استراتيجية مع "تيكيت ماستر" – أكبر منصة للتذاكر في العالم – تستهلها بإطلاق فعاليات " الوصل ويكندز"، وهو برنامج ترفيهي جديد يتم تنظيمه في عطلة نهاية الأسبوع و يضم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية والاجتماعية المميزة ابتداءً من 1 نوفمبر.

وتهدف الاتفاقية التي وقعتها آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي وأندرياس مولر، العضو المنتدب لشركة "تيكيت ماستر" الشرق الأوسط، إلى تقديم تجربة حجز تذاكر سلسة وتعزيز حضور أحداث وفعاليات مدينة إكسبو دبي عالمياً، بدءا بسلسلة " الوصل ويكندز" الشيقة التي تشمل عددا من مشاهير منسقي الموسيقى "دي جي" ووجبات الإفطار المتأخر العائلية، ومهرجانات الحصاد، وأنشطة اللياقة البدنية والمجتمعية وحفلات الموسيقا الكلاسيكية التي تقدمها أوركسترا الفردوس.

وقالت آمنة أبو الهول: "بالشراكة مع "تيكيت ماستر" سنكشف عن قائمة رائعة من الفعاليات الترفيهية في عطلات نهاية الأسبوع تحت قبة ساحة الوصل. تساهم مدينة إكسبو دبي في تعزيز الاقتصاد الإبداعي في دبي وتعمل على تنظيم واستضافة العديد من الأحداث المتميزة، وسيمكننا هذا التعاون من التواصل مع الجمهور العالمي والاستفادة من منصة التذاكر المبتكرة من "تيكيت ماستر" لتقديم تجربة مستخدم مبسطة ومصممة خصيصًا لزوارنا".

وقال أندرياس مولر، المدير الإداري لشركة تيكيت ماستر الشرق الأوسط: " إن مدينة إكسبو دبي هي وجهة رائدة تجسد الروح الإبداعية لمنطقتنا، وإن شراكتنا مع مدينة إكسبو تبرز التزامنا المشترك بتقديم تجارب عالمية المستوى وتسمح لنا بتقديم حلول التذاكر المتطورة من "تيكيت ماستر" إلى واحدة من أسرع المناطق نموًا في الشرق الأوسط".

تنطلق الاتفاقية بافتتاح الموسم الجديد لساحة الوصل مع فعالية " الوصل ويكندز"، والتي تتميز بمجموعة رائعة من منسقي الأغاني الذين سيحيون فعالية "ذا تريلس" (The Trellis) مساء كل جمعة. وستكون أيام السبت حافلة بفعاليات الأطعمة والمشروبات مع عودة "برنش ستي"، بينما ستكون أيام الأحد مخصصة للعائلات والصحة والعافية مع فعاليات الصحة والرياضة ومهرجان الحصاد النابض بالحياة مع منتجات محلية وعربات طعام وحديقة حيوانات أليفة، كما ستؤدي فرقة أوركسترا الفردوس النسائية في مدينة إكسبو دبي عروضها في الأحد الرابع من كل شهر.

يمكن العثور على التذاكر والمزيد من المعلومات على www.ticketmaster.ae.

إن البنية التحتية المتطورة لمدينة إكسبو، وسهولة الوصول باستخدام المترو، ومواقف السيارات المتاحة، ومواقع الفعاليات المتاحة للتأجير للتأجير، بما في ذلك أرينا إكسبو دبي التي تتسع لعشرات الآلاف من الجماهير، تجعلها وجهة رئيسية للأحداث على اختلاف نطاقاتها وأحجامها. وفي موسم 2023-2024، جذبت مدينة إكسبو حوالي نصف مليون زائر، كما أن التوسعة التي أعلن عنها مؤخرًا لمركز دبي للمعارض ضمن مدينة إكسبو، ستعزز مكانتها لاعباً رئيسياً في مشهد الفعاليات المزدهر في المنطقة.

ستعمل "تيكيت ماستر" باعتبارها قوة دافعة في ربط المشجعين بفنانينهم وفرقهم وعروضهم المفضلة، على الترويج للعروض الترفيهية الشيفة في مدينة إكسبو دبي، بما في ذلك أحداثها المميزة مثل مدينة الشتاء وحي رمضان وضي دبي، ويعمل نهجها القائم على البيانات ونظامها المرن على تحقيق أعلى معدلات المشاركة والتحويل وتتضمن خيارات تلبي الاحتياجات الفردية للعملاء.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

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