بعد بيع المرحلة الأولى بالكامل

دبي: أعلنت مدينة إكسبو دبي عن إطلاق المرحلة الثانية من مجمع "شمسة" ضمن مشروع إكسبو فالي وذلك بعد بيع المرحلة الأولى بالكامل.

وشهد المشروع إقبالاً كبيرا من الراغبين بامتلاك وحدات سكنية بغرض السكن والاستثمار من جميع أنحاء العالم. كما تشهد مساكن مانجروف ريزيدنس، وهي المرحلة الأولى من مشروع إكسبو سنترال، طلبا مماثلا، مع وجود مجمعين آخرين سيتم إطلاقها قريبًا.

وقال أحمد الخطيب، رئيس التطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: "تبرز سرعة بيع المرحلة الأولى من شمسة تاون هاوس ازدهار سوق العقارات في دبي والاهتمام المتزايد بجنوب المدينة كوجهة للعيش والعمل، فضلا عن الجودة العالية الاستثنائية للعقارات وتجربة الحياة الحضرية الفريدة التي تقدمها مدينة إكسبو دبي".

وأضاف الخطيب: "يتميز مشروعا إكسبو فالي وإكسبو سنترال بتطبيق أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة ضمن مجتمع مدينة إكسبو دبي المتنامي الذي يضع رفاهية القاطنين والزائرين على رأس أولوياته. وكلنا ثقة بأن المراحل التالية ستحظى بنفس القدر من الشعبية".

يقدم إكسبو فالي مجتمعا يركز على رفاه القاطنين وتقديم تجربة حياة متميزة بالقرب من الوجهات المميزة في مدينة إكسبو دبي. تضم المرحلة الثانية من مشروع شمسة منازل تاون هاوس مكونة من ثلاث وأربع غرف نوم بأسعار تبدأ من 3.6 مليون درهم إماراتي، وسط الطبيعة الخضراء، وتضم الأحياء مسارات لركوب الدراجات ومسارات للمشي ومحمية طبيعية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من وسائل الراحة بما في ذلك الملاعب والمرافق الترفيهية والمقاهي.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني: www.expocitydubai.com.

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