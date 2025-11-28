PHOTO
دبي، أعلنت سلطة مدينة إكسبو دبي عن شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتعزيز التسهيلات المصرفية بما يخدم نمو مجتمع الأعمال المتنوع في مدينة إكسبو ويعزز الكفاءة التشغيلية ومرونة تأسيس الأعمال وازدهارها.
ووقع نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي وحمد زايد، رئيس المجموعة، الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاق الشراكة الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤية مدينة إكسبو دبي وترسيخ مكانتها بصفتها مركز أعمال رائد عالمياً.
تتضمن هذه المبادرة تقديم تسهيلات تساعد في فتح الحسابات المصرفية للمرخصين من قبل مدينة إكسبو دبي، لضمان سلاسة ومرونة أكبر للانطلاق في أعمالهم، كما سيقدم بنك الإمارات دبي الوطني خدمات وحلولاً مالية مخصصة تساعد في دفع الشركات نحو آفاق تنموية جديدة.
وتعمل مدينة إكسبو دبي جنباً إلى جنب مع عدة منظومات مالية في إطار تعاوني هادف، لتيسير الخدمات المصرفية لعملائها بما يلائم احتياجاتهم.
نبذة عن مدينة إكسبو دبي
- مدينة إكسبو دبي هي قلب مستقبل دبي النابض بالابتكار وتُعنى بالإنسان والبيئة على حد سواء، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040 ومحرك رئيسي لأجندة دبي الاقتصادية(D33). تمتاز مدينة إكسبو بموقع استراتيجي يتوسط مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، وتلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.
- تعد مدينة إكسبو نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري المستدام، فهي تمثل مساراً متقدماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في إطار تعزيز العمل المشترك، وتُعرف بكونها مجمع الابتكارات المستدامة الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- توفّر مدينة إكسبو بنية تحتية سبّاقة تدعم تأسيس وازدهار الشركات من مختلف القطاعات والأحجام في بيئة أعمال حرة وتنافسية عالمية. كما تلعب دوراً جوهرياً يرتكز على التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز من مكانة دبي الريادية في عالم التجارة والأعمال. ومن خلال مبادرات تتبنى التوفيق بين الابتكار والمشاريع الصديقة للبيئة، تساهم مدينة إكسبو بمجتمعاتها السكنية في تشكيل مستقبل الحياة الحضرية بالشكل الذي يضع رفاهية السكان وجودة المعيشة على رأس الأولويات.
- تمثل مدينة إكسبو بيئةً حيويةً ذات أطر واسعة، تُبنى على ربط الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات والمؤسسات التعليمية والسكان والزوّار، وتستضيف مختلف المبادرات والفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية، كما أنها تحتفي بالإبداع والفكر المتجدد الملهم لأجيال المستقبل.
- مدينة إكسبو هي مقر الإبداع وحاضنة الابتكارات، وتوفر منصة عالمية للأفكار الرائدة وتجارب الحلول المستدامة التي تعود بالأثر الإيجابي على الإنسان والكوكب، ومن خلال مسيرتها الهادفة للحد من الانبعاثات الكربونية فهي تُرسي معاييراً للتنمية الحضرية وتوطد لممارسات أكثر ترشيداً ومسؤولية تسهم في دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أكثر توازناً واستدامة على كافة الأصعدة.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبرpress.office@expocitydubai.ae
|
|
Twitter.com/ExpoCityDubai
|
|
|
|
|
|
|
-انتهى-
#بياناتشركات