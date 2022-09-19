دبي: رحبت مدينة إكسبو دبي اليوم بعودة الطلاب لزيارة أجنحتها الملهمة ضمن مبادرة رحلات إكسبو التابعة لبرنامح إكسبو للمدارس، قبل الافتتاح الرسمي في الأول من أكتوبر المقبل، وهي أول رحلة مدرسية بعد أقل من 5 أشهر منذ أن أغلق إكسبو 2020 أبوابه.

واستمتع أكثر من 200 طالب بتجربة مبهرة في رحلة تيرا ورحلة ألف اللتين تقدمان ورش عمل حصرية حول حماية الموائل الطبيعية والحفاظ على المياه وبرمجة الروبوتات بالإضافة إلى المشاركة في عرض علمي يجمع الترفيه والتعليم، وكل ما سبق هو جزء من مهمة برنامج إكسبو للمدارس لمواصلة إرث إكسبو 2020 دبي وإلهام الجيل القادم من المبتكرين وصناع التغيير.

ويمكن للمدارس التخطيط لرحلاتها عبر www.schools.expocitydubai.com ، والدخول إلى المدينة مجاني لمجموعات المدارس التي حجزت رحلاتها، كما سيتم احتساب تكلفة ورش العمل وعرض تيرا للعلوم بشكل منفصل.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مدينة إكسبو دبي

· مدينة إكسبو دبي هي إرث إكسبو 2020 دبي ، الذي يبني على نجاحه الباهر ويحافظ على 80 في المئة من بنيته التحتية

· تقوم مدينة إكسبو دبي على أساس اعتقاد راسخ بأنه بإمكان تحالف واسع من الناس الذين يعملون معاً أن يدفع التقدم البشري للمساعدة في صنع مستقبل أكثر استدامة وكرامة للجميع

· صممت مدينة إكسبو دبي لتكون نموذجاً للتخطيط الحضري المستدام المستند على الابتكار ولمدن المستقبل النظيفة والخضراء والممكّنة بالتكنولوجيا والمتمحورة حول الإنسان، والتي تحفز العمل في مسيرتها نحو صافي انبعاثات صفري

· توفر مدينة إكسبو دبي بيئة مواتية للأعمال ترتكز على التكنولوجيا والابتكار الرقمي

· تحتفي مدينة إكسبو دبي بالابتكار البشري والخيال والبراعة وتعمل على إلهام الأجيال القادمة عبر العديد من البرامج والعروض التعليمية والثقافية والترفيهية

· مدينة إكسبو دبي وجهة مفضلة لأبرز الأحداث العالمية بما في ذلك مؤتمر الأطراف 28، وتدعم أهداف التنمية الأشمل في دولة الإمارات العربية المتحدة

للاستفسارات الإعلامية ، يرجى التواصل عبر press.office@expocitydubai.ae