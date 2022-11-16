دبي: ترحب مدينة إكسبو دبي بأصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين وتجار المواد الغذائية لتتيح لهم فرصة عرض منتجاتهم وبيعها في مدينة الشتاء، التي تنطلق فعالياتها في 23 نوفمبر 2022 وتستمر إلى 8 يناير 2023.

ضمن التزامها المستمر بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تقدم مدينة إكسبو دبي مجموعة متنوعة من خيارات منافذ البيع بما في ذلك العربات والأكشاك في السوق الشتوي والمتاجر حول الشلالات السريالية والأجنحة بمساحات متنوعة، ويمكن للشركات معرفة المزيد وحجز أماكنهم عبر مراسلة vendors@wintercity.ae.

كان إكسبو 2020 دبي داعماً قوياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث منحها عقوداً بقيمة 6.8 مليار درهم وقدم دعماً كبيراً لهذا القطاع الحيوي، وتستمر مدينة إكسبو دبي في تقديم الدعم بتوفير منصة تجارية مميزة للتعامل مع آلاف الزوار، حيث تستفيد الشركات المشاركة من تحقيق الشهرة لعلاماتها التجارية.

وستقدم مدينة الشتاء نشاطات خاصة بفترة احتفالات نهاية العام والعام الجديد على مدار كل أيام الأسبوع تشمل تجارب ترفيهية مشوقة لجميع أفراد العائلة.

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