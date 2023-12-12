بهدف تمكين الشركات الناشئة المبتكرة وتعزيز النمو المستدام

دبي، أعلنت مدينة إكسبو دبي عن تعاونها مع شركة رأس المال الاستثماري اليابانية "يونيفرسال ماتيريلز إنكيوبيتر" (Universal Materials Incubator) التي تستثمر في التقنيات والأعمال الجديدة المتميزة في قطاع المواد والكيماويات، والتي تشكل أسس الصناعة المستقبلية، في جميع أنحاء العالم.

ويهدف التعاون إلى دعم الشركات الناشئة لا سيما تلك العاملة في قطاعي التكنولوجيا والاستدامة، وإنشاء برنامج حاضن ومسرع للأعمال لرعاية المبتكرين وتوفير الإرشاد والموارد ومساحات العمل، فضلا عن تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع رؤية بعيدة المدى لاستكشاف الفرص بهدف المساهمة في النمو المستدام والازدهار.

وقع الاتفاقية يوم أمس الإثنين ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب28"، كلٌ من محمد مختار صافي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مدينة إكسبو دبي، ود. شوسوكي كيبا، الشريك والمدير المنتدب لشركة "يونيفرسال ماتيريلز إنكيوبيتر" (Universal Materials Incubator)، بدعم من مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط.

وسيعمل الطرفان على تسهيل واستضافة فعاليات التواصل وورش العمل وبرامج التدريب المتخصصة لمساعدة الشركات الناشئة على التوسع والنمو، وستكون مدينة إكسبو أيضًا موطنًا لمختبر حضري فريد من نوعه، حيث يمكن للشركات الناشئة الممولة من "يونيفرسال ماتيريلز إنكيوبيتر" (Universal Materials Incubator) تجربة تقنياتها في بيئة اختبار "ساندبوكس" (sandbox)، مما يساعد على دفع الابتكار والتقدم.

إن مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان وهي مركز حضري حيوي يضم جملةً متنوعة من المؤسسات، بما في ذلك الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية والأكاديمية والبحثية، كما تساهم في رعاية مجتمع من المبتكرين وأصحاب الرؤى وتوفر نقطة انطلاق للتوسع والنمو.

باعتبارها مركزًا حضريًا وتجاريًا متناميًا وإرث إكسبو 2020 دبي، تساهم مدينة إكسبو في النمو والتنمية المستدامين في دبي عبر جذب الشركات المحلية والعالمية، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) وطموحات التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتحكومية

- انتهى -