استقطب 2,000 مشارك من 95 دولة وشهد عقد 300 اجتماع عمل ثنائي بين المستثمرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت النسخة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية فعالياتها اليوم بعد أن استقطبت مشاركة لافتة رفيعة المستوى تمثلت بحضور 2000 مشارك (مشاركة حضورية وافتراضية) من 95 دولة، في حين شهدت هذه النسخة عقد 300 اجتماع عمل ثنائي بين المستثمرين من المنطقة ودول أمريكا اللاتينية، من بينهم ثلاثة رؤوساء دول وأكثر من 13 وزيراً ومسؤولاً من أمريكا اللاتينية.

وقال سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي: " اليوم نجني ثمار العلاقة القوية التي نجحنا بتأسيسها مع الأسواق اللاتينية من بوابة المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، حيث أتاح المنتدى الفرصة لتأسيس شراكات أعمال جديدة، ودعم جهودنا في دعم التوسع الخارجي للشركات العاملة في دبي، واستقطاب الاستثمارات اللاتينية إلى الإمارة. المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية منصة مثالية وفعالة لمد جسور التعاون الشراكات العابرة للحدود بين دبي ودول أمريكا اللاتينية."

وأضاف سعادته قائلاً: "استطعنا في ختام فعاليات الدورة الرابعة من المنتدى، بناء العديد من الروابط الجديدة التي سترسم مستقبل العلاقات الاستراتيجية بين دبي بشكل خاص والمنطقة بشكل عام ودول أمريكا اللاتينية، ونحن على ثقة بأن مستقبل التعاون المشترك واعد، وهو الطريق الأمثل للتنمية المستدامة. قدمنا في هذا المنتدى صورة متكاملة حول بيئة وفرص الاستثمار المشتركة، وجمعنا المستثمرين مع بعض، وسلطنا الضوء على الدور المحوري لإمارة دبي كبوابة ومنصة للشركات الراغبة في إطلاق عملياتها والتوسّع في أسواق المنطقة. ونتطلع لنرى هذه الاجتماعات واللقاءات والحوارات تترجم إلى شراكات اقتصادية جديدة".

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية الذي تنظّمه غرفة تجارة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، أقيمت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.

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للمحررين:

غرف دبي هي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح تدعم رؤية إمارة دبي في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وتوفر سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة غرفة دبي، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

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نُبذة عن إكسبو 2020 دبي:

من الأول من أكتوبر 2021 إلى الحادي والثلاثين من مارس 2022، يرحب إكسبو 2020 دبي بزوار من جميع أنحاء العالم، ليساهموا في صنع عالم جديد، فيما يجمع الكوكب بأسره في مكان واحد لإعادة تشكيل المستقبل. تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، يمثل إكسبو 2020 حاضنة الأفكار الأكثر تأثيرا في العالم، إذ يحفز تبادل الرؤى الجديدة ويلهِم التحرك نحو إيجاد حلول واقعية لتحديات العالم الواقعية. وسيكون إكسبو 2020 دبي أضخم لقاء ثقافي في العالم، إذ سيوفر تجارب مدهشة وملهمة على الصعيد العاطفي طيلة فترة ممتدة على مدار 182 يوما، وستساهم في هذه التجارب أكثر من 200 جهة، بما في ذلك دول، ومنظمات متعددة الأطراف، وشركات، ومؤسسات تعليمية، فضلا عن ملايين الزوار، لإقامة نسخة إكسبو الدولي الأضخم والأكثر تنوعا على الإطلاق. وستُلهم الزوارَ موضوعاتُ إكسبو 2020 الفرعية، الفرص والتنقل والاستدامة، من أجل صون كوكبنا وحمايته، واستكشاف آفاق جديدة، وصنع مستقبل أفضل للجميع. وسيكون إكسبو 2020، على مدار ستة أشهر، وجهة مثالية للعائلات، تزخر بآلاف الفعاليات، والتجارب الاستكشافية الرائعة، وسيوفر دخولا مجانيا للأطفال ما دون سن 18 عاما. ويلتزم إكسبو 2020 بالمساهمة في بناء عالم أكثر مساواة وعدلا وإنصافا للجميع، فيما يحافظ على سلامة الزوار، عبر اتباع أحدث التوجيهات الصادرة عن خبراء عالميين رواد في مجالات الطب، والعلوم، والصحة. إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويمتد موقعه على مساحة 4.38 كيلومتر مربع في "دبي الجنوب" قرب مطار آل مكتوم الدولي. ويمثّل موقع إكسبو تطبيقا عمليا للابتكار وقد بُني مع الأخذ في الحسبان أن يكون إرثا هادفا وملحوظا طويل الأمد، وسيتحول بعد اختتام فعاليات إكسبو 2020 إلى دستركت 2020، التي تشكل نموذجا لمجتمع عالمي يعيد رسم ملامح مدن المستقبل.