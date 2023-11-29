دبي، أكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن أبناء الإمارات عاهدوا الله والوطن والقيادة الرشيدة على التضحية من أجل الوطن وبذل الغالي والنفيس من أجل مستقبله، والحفاظ على أمنه واستقراره ومصالحه.

وقال في كلمة بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من شهر نوفمبر، أن الاحتفاء بالشهداء يأتي تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية، ويظل شعبها عزيزاً كريماً.

وأضاف أن أبناء الإمارات يؤكدوان دائماً قوة المجتمع الإماراتي وتماسكه ووحدته، واستعدادهم الدائم لتلبية نداء الوطن، وأظهروا بمواقفهم المشرفة الصورة الحقيقة لمعدن شعب الإمارات الأصيل وصورة الأسرة الإماراتية الواحدة المتماسكة التي تلتف حول قيادتها في كل المواقف والأوقات.

وأشار إلى أن أكبر تكريم لأرواح شهداء الإمارات الأبرار هو مواصلة النهج الذي ساروا عليه، واستكمال المهمة التي بدأوها واستشهدوا من أجلها وهي مهمة أبناء الإمارات جميعاً أن تبقى الإمارات عزيزة شامخة رايتها خفاقة عالية ماضية بكل قوة وعزيمة في طريق المجد طريق العزة والتقدم والازدهار.

رحم الله شهداء الإمارات الأبرار وأسكنهم فسيح جناته، وجزى أهلهم وذويهم خير الجزاء، وحفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدامها قوية منيعة تقدم للعالم كله دروساً في حب الوطن والتضحية من أجله.

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