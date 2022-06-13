دبي: قام سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بزيارة إلى وزارة الدولة للذكاء الاصطناعي، إلتقى خلالها مع معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وناقش مع معاليه سبل التعاون المشترك، والجهود المبذولة لرفع جاهزية الجهات الحكومية للتهيؤ للمستقبل.

واستمع سعادة عبد الله الفلاسي، والوفد المرافق، إلى شرح من معالي عمر سلطان العلماء حول استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال وأهم البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة الماضية، خاصة الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة لبناء نماذج عمل حكومية جديدة تنعكس إيجاباً على تسريع عمليات الانتقال والتحول الرقمي الشامل في جميع مجالات الحياة.

وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي حرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتجسيد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في دبي ودولة الإمارات.

وقال سعادته إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تتطلع للتعاون مع وزارة الدولة للذكاء الاصطناعي والإقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد لتنمية المواهب المتميزة، وتأهيل الكوادر المواطنة، بهدف بناء قاعدة رقمية في دبي تسهم في قيادة هذا القطاع عالمياً.

وأضاف سعادة عبد الله الفلاسي أن الدائرة تعمل على تعزيز فرص الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتطوير مجالات العمل المستقبلية، ما يتطلب إعداد وتمكين رأس المال البشري وبناء القدرات والكوادر القادرة على مواكبة التطور الرقمي.

وأوضح أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تدعم عمليات التحول الرقمي من خلال تطوير الأنشطة الرقمية وتقديم حلول تقنية مبتكرة تعزز من تنافسية دبي والارتقاء بالخدمات لمستويات قياسية جديدة، وأن تصبح دبي وجهة عالمية رائدة لقطاعات المستقبل من خلال تبني التقنيات المتقدمة وتحفيز الابتكار في مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي.

رافق سعادة عبد الله الفلاسي خلال زيارته لوزارة الدولة للذكاء الاصطناعي، السيد عاصم الخاجه، مدير إدارة معلومات الموارد البشرية، والسيدة إيمان بن خاتم، مدير إدارة السياسات والبرامج، والسيدة منى بو حميد، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز، والسيدة شما الحميري، مدير إدارة بناء القدرات الوطنية.

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