دبي: استقبل سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سعادة سعيد بن علي الهاجري القنصل العام لدولة قطر في دبي، الذي قدم للسلام على سعادته بمناسبة استلام مهام عمله لدى دولة الإمارات، ورحب سعادة المدير العام لجمارك دبي بالقنصل العام لدولة قطر الشقيقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح:" تحرص جمارك دبي على تعزيز التعاون مع الجهات الدبلوماسية ومجلس الأعمال والشركات الخليجية التي تعمل في دبي، مشيراً إلى أن جمارك دبي تضع على رأس أولوياتها تقديم تجربة جمركية رائدة من خلال تبني الخدمات الذكية في كافة نواحي العمل الجمركي، وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر، و تعزيز التبادل التجاري و التسهيل على المسافرين، بما يدعم اقتصاد الجانبين، وأثنى سعادة المدير العام لجمارك دبي خلال اللقاء على استضافة دولة قطر معرض إكسبو الدوحة 2023 كأول معرض دولي للبستنة، والذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستكشاف واعتماد حلول مبتكرة للتخفيف من آثار التصحر.

ومن جانبه أشاد سعادة سعيد بن علي الهاجري، باللقاء المثمر لدعم التجارة البينية ومواكبة التزايد المستمر في معدلات السياحة وأعداد المسافرين بين الجانبين، مثمناً العلاقات الوطيدة التي تربط دولة قطر مع دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تنعكس إيجاباً على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

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