دبي : انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية الأجنبية لدعم نمو تجارة دبي الخارجية غير النفطية، استقبل سعادة الدكتور عبد الله محمد بوسناد مدير عام جمارك دبي، سعادة ك. كاتاريكا كندرا ذيجارا القنصل العام لجمهورية اندونيسيا في دبي، والوفد المرافق له، حيث تعد اندونيسيا أحد أهم دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) من حيث الوضع الاقتصادي والقوة البشرية.

وأثنى سعادة مدير عام جمارك دبي على العلاقات التجارية والاقتصادية بين دبي واندونيسيا، ودور مركز ترويج التجارة الإندونيسي في دبي، والذي يهدف إلى زيادة الترويج والتصدير للمنتجات الإندونيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً خلال اللقاء أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، ترتقي بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات أرحب، وتعمل على تعزيز التدفق التجاري وتحفيز التجارة البينية ورفع قيمتها الإجمالية عن طريق خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.

من جانبه أعرب سعادة القنصل الاندونيسي عن سعادته بهذا اللقاء وتقديره لجهود جمارك دبي ودورها في تسهيل التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات وجمهورية اندونيسيا، مؤكداً حرص القنصلية العامة الاندونيسية على تبادل الزيارات واللقاءات مع جمارك دبي للوصول إلى أعلى مستويات التنسيق بين الطرفين للاستفادة من دور دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية في دعم نمو التجارة الاندونيسية.

#بياناتحكومية

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