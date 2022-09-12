وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، ومنصة إيثيس إكس للاستثمار، برنامج تعاون لتقديم حلول الدعم المالي والتمويل للشركات والمشاريع المستثمرة في مختلف المدن الصناعية، وقّع الاتفاقية من جانب المؤسسة حمد بن حمود القصابي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ، ومن جانب الشركة محمد شهزاد بن محمد إسلام، الرئيس التنفيذي للمنصة.

ويعمل برنامج التعاون على إيجاد مسارات مالية وتمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن"، والمساهمة في جذب الشركات المحلية والأجنبية ذات الإمكانات العالية وتوطينها في المدن الصناعية، كما سيعمل البرنامج على تنظيم الندوات وحلقات العمل التفاعلية التي تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وروّاد الأعمال ، وتمكينهم من إدارة مؤسساتهم بكفاءة عالية وتحقيق أعلى قيمة مضافة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، والتسويق لهذه المؤسسات عن طريق منصات التواصل والترويج المختلفة. يأتي برنامج التعاون مع منصة إيثيس إكس للاستثمار استمرارا للجهود التي تبذلها "مدائن" في سبيل دعم بيئة الاستثمار في مختلف المدن الصناعية التابعة لـها، وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المستثمرين والصناعيين في سلطنة عمان، وتهيئتها لبيئة الاستثمار المناسبة التي تساهم في جذب الاستثمارات وتقديم الدعم المتواصل من خلال وضع الاستراتيجيات التنافسية إقليميا وعالميا، وإيجاد بنية أساسية متطورة، ومواصلة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وإدارة وتنظيم البرامج المعززة لاستدامتها وضمان نجاحها، وفق خطط مدروسة.

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