أطلقت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، ممثلة في ذراعها التمكيني "أكاديمية الابتكار الصناعي" برنامج "اختصاصي ابتكار صناعي" في مدينة ريسوت الصناعية، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار، حيث يأتي البرنامج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءات الوطنية في الاقتصاد المعرفي من خلال سلسلة من الدروات التدريبية التي قامت الأكاديمية بتطويرها بالتعاون مع منظمات عالمية مختلفة مثل المنظمة العالمية للتغليف، والسجل الوطني للمتخصصين في سلامة الأغذية والمعهد الدولي للإدارة المبتكرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتستهدف من خلالها رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية والمشروبات بمحافظة ظفار.

وأكّد المهندس عبدالقادر بن سالم البلوشي، مدير عام مدينة ريسوت الصناعية، خلال حفل إطلاق البرنامج، أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود مدائن في دعم المجتمع المحلي وتمكين الشباب ورواد الأعمال في محافظة ظفار، بحيث يتم تأهيلهم وتطوير أفكارهم الابتكارية وتحويلها إلى منتجات قابلة لدخول الأسواق وتخدم القطاع الصناعي بشكلٍ خاص والقطاعات الاقتصادية بشكل عام.

وأضاف البلوشي: نؤمن في مدائن بأهمية العنصر البشري والاقتصاد المعرفي، كداعم أساسي للاقتصاد الصناعي لاسيما في ظل التحولات التي يشهدها العالم، كما أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد من أساسيات التحولات الديناميكية التي تنتهجها الدول المتقدمة، من هذا المنطلق وحرصاً من مدائن على مواكبة هذه المتغيرات وتعزيز حضور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها الملموس في دعم الاقتصاد الوطني، يأتي تنفيذ برنامج "اختصاصي ابتكار صناعي" في قطاع الأغذية والمشروبات كواحد من البرامج التي تهدف إلى رفع الكفاءة المعرفية التخصصية لأبناء محافظة ظفار ورواد الأعمال العاملين في هذا القطاع، لاسيما أن المحافظة تتميز بوفرة المنتجات الزراعية والحيوانية، وتستدعي منا تعزيز دور الابتكار في الخروج بمنتجات ذات قيمة مضافة، حيث يستهدف البرنامج في نسخته الأولى 30 مشاركا من أبناء المحافظة سيقومون بتطوير منتجاتهم وابتكار منتجات غذائية قابلة للمتاجرة والدخول في الأسواق والمراكز التجارية، مشيراً البلوشي إلى أن "مدائن" حرصت على الاستعانة بعدد من الخبراء الدوليين لتقديم البرنامج، يتميزون بخبرة واسعة في في مجالات الابتكار، التغليف، التصنيع والإنتاج، الهويات التجارية، والتسويق الرقمي، حيث سيركّز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: تمكين المشاركين من فهم الابتكار وتطبيق أدواته، تطوير ابتكارات المشاركين ومنتجاتهم الأولية، المتاجرة بابتكارات المشاركين من خلال الأدوات التسويقية التي يقدمها المدربين، وسيمنح المشاركين في نهاية البرنامج شهادة اختصاصي ابتكار صناعي، شهادة اجتياز المستوى الأول للابتكار من المعهد الدولي للإدارة المُبتكرة في الولايات المتحدة الأمريكية، شهادة معتمدة من المنظمة العالمية للتغليف، شهادة معتمدة من السجل الوطني للمتخصصين في سلامة الأغذية، ويستهدف رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المنتجات المنزلية في مجال الأغذية والمشروبات في محافظة ظفار.

وختم المهندس عبدالقادر البلوشي كلمته موضحاً أن مدينة ريسوت الصناعية حققت توطيناً في النصف الأول من العام 2024 لعدد 8 مشاريع استثمارية بحجم استثماري تجاوز الـ 43 مليون ريال عماني، وتهدف المدينة ضمن خططها الاستراتيجية إلى الحصول على توسعات إضافية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تُعزز المكانة الاقتصادية لمحافظة ظفار، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة لاسيما أن نسبة التعمين في الوقت الحالي تتجاوز 38% من إجمالي عدد العاملين في الشركات والمصانع التي تعمل بالمدينة الصناعية، كما أن هناك في هذا الشأن برنامج تعاون قائم بين وزارة العمل ومدائن ممثلة في أكاديمية الابتكار الصناعي يهدف إلى تعمين الوظائف المتوسطة والعليا في الشركات والمصانع العاملة في المدن الصناعية من خلال إستراتيجيات توظيف تعتمد على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، حيث يستهدف هذا البرنامج إلى توفير 1000 وظيفة سنويا ولمدة 3 أعوام.

-انتهى-

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