أطلقت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، القافلة الرمضانية للمنتجات العمانية، وهي حملة سنوية يتم تنظيمها بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، ويتم من خلالها توزيع صناديق تضم مجموعة من المنتجات العمانية على عدد من الشرائح المستهدفة بالتنسيق مع مكاتب الولاة والفرق التطوعية في المحافظات التي تضم المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن" والمتمثلة في الرسيل، سمائل، نزوى، صور، صحار، البريمي، ريسوت، ثمريت، ومحاس، بالإضافة إلى واحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة، حيث تواصل القافلة الرمضانية للمنتجات العمانية دورها الفاعل هذا العام في خدمة المجتمع ومساعدة الشرائح المستهدفة خلال شهر رمضان المبارك بهدف دعم العائلات المعسرة في المجتمع المحلي من خلال تزويدهم بالمنتجات الغذائية والمنتجات الأساسية، كما يتم من خلال القافلة في الوقت نفسه العمل على الترويج للمنتجات العمانية وذلك عبر التنسيق مع عدد من المصانع العمانية للتبرع بالمنتجات العمانية الاستهلاكية الأساسية، وقد قام فريق دائرة المسؤولية الاجتماعية، بالعمل على جمع التبرعات العينية المطلوبة من المصانع العمانية من خلال الاتصال والزيارات الميدانية للمصانع والشركات بالإضافة إلى العمل على إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بشراء جميع المستلزمات والمنتجات التي تقوم مدائن بتغطيتها والمساهمة بها في القافلة، ومن ثم القيام بترتيب وتغليف تلك التبرعات وتنظيمها في صناديق للتوزيع، كما قام فريق دائرة المسؤولية الاجتماعية بجميع الأعمال اللوجستية وتيسير حركة القافلة وإيصال الصناديق الغذائية للمدن الصناعية على أن يتم التنسيق والتعاون مع لجان التنمية الاجتماعية بمكاتب الولاة الخاصة بالنطاق الجغرافي لجميع المدن الصناعية في عملية توزيع الصناديق على الشرائح المستهدفة من خلال إشراف المعنيين في كل مدينة صناعية ، وقد شاركت في القافلة هذا العام مجموعة من الشركات العمانية، وهي: المصنع العماني للمواد الغذائية (المدهش)، شركة دانة الزمان (ضيافة)، شركة نزوى للصناعات الغذائية، شركة الصفاء للأغذية، شركة مطاحن صلالة، شركة صلالة للمعكرونة، شركة المنظفات العمانية، شركة عطايا الدولية للاستثمار (مطاحن صحار الحديثة)، شركة شهي للأغذية والبهارات، مصنع ركن المدينة للعصائر، شركة مسقط للصناعات الغذائية، مصنع السلاسل الذهبية العالمية، الشركة الوطنية للبسكويت، شركة الصلان للصناعات الغذائية، شركة مياه الواحة، مؤسسة الفيصل التجارية، الشركة الوطنية للشاي، الشركة الوطنية للتمور، مجموعة البهجة، الشركة العمانية للزيوت النباتية ومشتقاتها، الشركة العمانية للتغليف، الشركة العمانية الأوروبية للصناعات الغذائية، الشركة العمانية للطحين، شركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها، والشركة الأهلية للصناعات التحويلية.

يذكر أن هذه القافلة تأتي تعزيزاً لمشاريع وأنشطة المسؤولية الاجتماعية، وتعميق روح المبادرة والمشاركة جنبًا إلى جنب مع أبناء المجتمع الواحد عبر إيجاد قنوات تساعد في غرس روح التعاون في الشركات المستثمرة في مختلف المدن الصناعية من خلال تشجيهم على المساهمة بمنتجاتهم لصالح الجمعيات والمؤسسات الخيرية في سلطنة عمان، كما أن هذه القافلة تأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه "مدائن" فيما يتعلق بدعم أنشطة وممارسات المسؤولية الاجتماعية في المجتمع، حيث شهدت السنوات الأخيرة إطلاق "مدائن" للكثير من الأنشطة والمبادرات للعناية بهذا الجانب، إيمانا منها بأهمية تحقيق التوازن في المجتمع بمختلف مجالاته، وكذلك الأخذ على عاتقها ضرورة السعي حيال تفعيل السياسات والأهداف التي وضعت لمدائن في هذا الشأن والمضي قدما في تنفيذ رسالتها التنموية للعمل المؤسسي من خلال إيجاد الفرص التي تساهم في تحقيق مبدأ الشراكة المستدامة من أجل التنمية، وقد انعكست نتيجة هذه الأنشطة والمبادرات بصورة واضحة عبر وجود وحدة إدارية متخصصة لهذا الغرض وهي دائرة المسؤولية الاجتماعية، لتكون بمثابة المظلة التي تحتضن جميع أنشطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية، ويتم إدارتها بصورة منظمة ودقيقة بالتعاون مع جميع المدن الصناعية.

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