قال المهندس بدر بن مهنا العبري، مدير مشروع مدينة الوادي الكبير الصناعية، أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" باشرت تقديم خدماتها للمستثمرين في المدينة الصناعية، حيث يمكن الآن للمستثمرين في المجمعات الصناعية في المربعات (142، 144، 146، 154، 158) التابعة للمؤسسة، إنجاز جميع المعاملات في مركز الخدمات "مسار"، وذلك في مبنى الإدارة الواقع على شارع السلطان قابوس بالقرب من مركز نيستو التجاري (فرع الوادي الكبير)، كما يمكن للمستثمرين تخليص معاملاتهم ودفع رسومها عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.madayn.om، وأضاف العبري أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" منذ تسلّمها لإدارة المدينة الصناعية تبذل جهودا حثيثة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة والعمل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لإعادة تنظيم المدينة الصناعية؛ وفقا لأسس حديثة تراعي نمو الأعمال واستدامتها مع الحفاظ على البئية والصحة والسلامة، حيث قامت مدائن مؤخرً بطرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإعادة تأهيل مدينة الوادي الكبير الصناعية، والتي تشمل أعمال التطوير وإعادة تأهيل مرافق البنية الأساسية، وإيجاد الحلول الهندسية لتهيئة شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى إعداد مخطط عام حديث للمربعات الواقعة تحت إدارتها.

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