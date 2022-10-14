شارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية (G20 FMCBG) والذي عقد على مدار يومي 12 و13 أكتوبر على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين. وناقش الاجتماع آخر التطورات الاقتصادية العالمية ومستجدات تنفيذ الأولويات التي حددتها الرئاسة الإندونيسية.

وشارك في الاجتماع إلى جانب معالي محمد بن هادي الحسيني كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب مشاركة وحضور أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية.

واستعرض الاجتماع أهم التطورات الاقتصادية، والتحديات المتعلقة بالاستقرار المالي، إلى جانب مناقشة الخيارات المتاحة لمجموعة العشرين لقيادة الاستجابة الدولية لمواجهة هذه التحديات.

وأعرب معالي محمد بن هادي الحسيني عن شكره لرئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين على توجيه الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة في أسواق الأغذية والزراعة. وقال معاليه: "يتوجب علينا جميعاً تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة المخاطر الاقتصادية والتضخم لدعم تحقيق الاستقرار المالي، خاصة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل المناخي وأمن الطاقة بالإضافة الى تحقيق اهداف النمو الاقتصادي."

وناقش أعضاء المجموعة اهم التطورات في مجال التشريعات والسياسات المالية، والذي أشار معاليه في مداخلته على أهمية دور الاحتياطات النقدية في تعزيز قدرة الأنظمة المالية على مواجهة تقلبات تدفقات رؤوس الأموال، مع التأكيد على دور العملات الرقمية في الأنظمة المالية مستقبلا في ظل وجود بيئة تشريعية متكاملة وعابرة للحدود.

وفيما يتعلق في مواضيع البنية التحتية وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية المستدامة. شدد معاليه على ضرورة مواصلة المجموعة نهجها في تبادل السياسات والخبرات في مجال توسيع نطاق استثمارات البنية التحتية المستدامة. كما واستعرض معاليه جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال القانون الجديد الذي سيعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات التنموية الشاملة.

أما في شأن التمويل المستدام، قال معاليه في مداخلته: "تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير تشريعات التمويل المستدام وذلك في نطاق التزامها بتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول 2050، مستندين إلى المبادئ التوجيهية لخريطة طريق مجموعة العشرين للتمويل المستدام، والتي تساهم بشكل رئيسي في الارتقاء بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس. وانطلاقاً من استضافتها لمؤتمر COP28 في العام المقبل، أشار معاليه بأنه سيتم التركيز على إيجاد حلول لزيادة الاستثمار الدولي في البلدان منخفضة الدخل ودعم وصولها إلى التمويل المستدام، فضلاً عن تعزيز العمل مع مجموعة العشرين وشركائنا الدوليين في هذا المجال."

وختاماً ناقش الوزراء ومحافظو البنوك المركزية التطورات في مجال الضرائب الدولية ومشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، فقد أشار معاليه فيما يتعلق بالركيزة 1 من المشروع إلى أهمية التوصل إلى حل يعالج التحديات الإدارية ومخاوف اليقين الضريبي المترتبة عن تطبيق شروط الركيزة 1، كما شدد على ضرورة الأخذ بالحسبان بأولويات مختلف الدول فيما يخص سياساتها الضريبية وبما يضمن التوصل إلى حل متزن يرضي كافة الأطراف. وفيما يتعلق بالركيزة 2، فقد أكد معاليه على أهمية تبسيط شروط التعاملات الضريبية قيد النقاش في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وضرورة تقييم أثر اختلاف خطط التطبيق على تنافسية الدول. وفي الختام أكد معاليه على ضرورة جاهزية حزمة سياسات الضرائب الدولية المنبثقة عن المشروع لضمان الفعالية والكفاءة في التطبيق.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ماري خماسمية ويبر شاندويك للعلاقات العامة الهاتف المتحرك: +971502731753 البريد الإلكتروني: mkhamasmieh@webershandwick.com رواد خطار ويبر شاندويك للعلاقات العامة الهاتف المتحرك: +971563362131 البريد الإلكتروني: RKhattar@webershandwick.com

سارة أبوحصيرة

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

الهاتف المتحرك:

+971504115226

البريد الإلكتروني:

@webershandwick.comabuhassiras