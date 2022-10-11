ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية اليوم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين (G20)، التي بدأت في 10 أكتوبر وتستمر لغاية 16 أكتوبر 2022 في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وضم الوفد المرافق لمعاليه كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من المختصين من وزارة المالية والمصرف المركزي.

وعلى هامش المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين؛ سيعقد معالي محمد بن هادي الحسيني مجموعة من اللقاءات الثنائية الرامية إلى تعزيز علاقات دولة الإمارات الدولية، كما سيشارك معاليه والوفد المرافق له في عدد من اللقاءات والاجتماعات التشاورية، للتباحث حول السياسات المالية، وآخر التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيد الاقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة توقعات الصندوق للدول العربية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، والخطوات المستقبلية التي يجب اتباعها لدعم نموها الاقتصادي.

أما على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، سيشارك معاليه في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والزراعة والذي يعقد لأول مرة تحت الرئاسة الإندونيسية للمجموعة، والاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية (FMCBG).

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية تشارك سنوياً في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك في إطار ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ولتعزيز السياسات المالية العامة الداعمة للنمو على المستوى الدولي.

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