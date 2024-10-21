دبي : بحث معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية مع معالي سمير شريفوف وزير المالية في جمهورية أذربيجان، سبل تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي إلى جانب القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وذلك خلال لقائه في ديوان الوزارة بدبي، بحضور علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية.

ورحب معالي محمد بن هادي الحسيني بمعالي سمير شريفوف، وأعرب عن تقديره للدور الذي تؤديه أذربيجان في دعم تمويل المناخ، مشيراً إلى أهمية التعاون بين البلدين في هذا المجال. وقال معاليه: "إننا نعتز بعلاقاتنا القوية مع أذربيجان ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين، وخاصة في مجال الاستدامة وتمويل المناخ، نحن على ثقة بأن استضافة باكو لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين ستكون فرصة مهمة لتعزيز الجهود العالمية في مواجهة تحديات التغير المناخي."

كما تناول الاجتماع مناقشة التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يناير 2024 بشأن التعاون المالي، والتي تسهم في توسيع التعاون في مجالات مثل إدارة الميزانية العامة، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المالية، وإدارة الدين العام.

من جانبه، ثمن معالي سمير شريفوف عمق العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، معبراً عن تطلعه لتعزيز هذه العلاقات من خلال تبادل الخبرات في القطاع المالي ومختلف القطاعات ذات الصلة.

يشار إلى أن البلدين وقعا مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي في يناير 2024، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في نوفمبر 2006، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2007، واتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار في نوفمبر 2006، ودخلت حيز التنفيذ في يوليو 2007.

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