دبي : بحث معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، مع معالي الدكتور عبد الحكيم الشبلي، وزير المالية في المملكة الأردنية الهاشمية، سبل تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وذلك خلال لقائه في ديوان الوزارة بدبي.

ورحب معالي الحسيني بمعالي الدكتور الشبلي، وهنأه على توليه منصب وزير المالية في المملكة الأردنية الهاشمية، متمنياً له التوفيق في مهامه. وأكد معاليه على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى التعاون الوثيق الذي يمتد لعدة عقود، ويشمل العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جانبه، ثمن معالي الدكتور الشبلي متانة العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، معبراً عن تطلعه لتعزيز العلاقات في المجالات المالية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

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