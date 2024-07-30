محمد بن راشد: " مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات لتسريع تحقيق المستهدفات في كافة القطاعات الوطنية"

الإمارات العربية المتحدة: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الارتقاء بجودة حياة المواطنين والوصول بها إلى الأفضل عالمياً يمثل الغاية الأساسية في كل خطط وبرامج وتوجهات حكومة الإمارات، مشيداً سموه بجهود مختلف الوزارات والجهات الحكومية في تقديم أعلى مستويات الأداء والكفاءة، وقال سموه: "الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية والوصول بها إلى الأفضل عالمياً يمثل أولوية رئيسية قادمة".

ودعا سموه إلى مضاعفة الجهود والطاقات لتسريع تحقيق المستهدفات خصوصاً في الملفات ذات الأولوية الوطنية وفي مقدمتها إسكان المواطنين، والتوطين، ومواصلة الارتقاء بمخرجات التعليم لتكون على مستوى الطموحات التنموية المستقبلية لدولة الإمارات، وقال سموه: " مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات لتسريع تحقيق المستهدفات في كافة القطاعات الوطنية".

تناول اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالعمل الحكومي وخطط التطوير المتواصلة في هذا المجال، وآخر المستجدات في مختلف المبادرات والمشاريع الحكومية الداعمة للجهود التنموية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات.

وبحث سموهم الجهود المستمرة لحكومة دولة الإمارات في الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتوفير الدعم اللازم لمختلف شرائح المجتمع الإماراتي في شتى المجالات والقطاعات.

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