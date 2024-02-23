مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بشركائها الاستراتيجيين خلال "ملتقى الداعمين للخدمات الإسكانية" الذي أقيم في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي دبي، في الثاني والعشرين من فبراير 2024. ويهدف هذا الملتقى إلى تكريم الجهات والمؤسسات التي قدمت دعمًا متميزًا لبرامج ومبادرات المؤسسة الإسكانية خلال العام الماضي 2023، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الداعمة ووسائل الإعلام.

وأعربت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن شكرها وتقديرها لجميع الشركاء والداعمين وتعاونهم الفعّال الذي أسهم في تحقيق الأهداف الإسكانية والتنموية للمؤسسة. وأكدت على أهمية الشراكة مع القطاعين العام والخاص في إطار سعي المؤسسة لتقديم حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين.

وخلال الملتقى، تم عرض فيلم وثائقي قصير يسلط الضوء على أبرز إنجازات المؤسسة في مجال الإسكان والمشاريع التي تم تنفيذها بدعم من الشركاء. كما شهد الملتقى توقيع عدة اتفاقيات شراكة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الإسكانية وتطوير مشاريع إسكانية جديدة تخدم شرائح مختلفة من المجتمع.

في ختام الملتقى، تم تكريم الجهات الداعمة، تقديرًا لجهودها المستمرة ودعمها السخي الذي يعكس روح التعاون والمسؤولية المجتمعية. وأكدت المؤسسة على أن هذا التكريم هو رسالة شكر وعرفان للشركاء الذين يشاطرون المؤسسة رؤيتها نحو تحقيق مستقبل أفضل للإسكان في دولة الإمارات.

ويأتي "ملتقى الداعمين للخدمات الإسكانية" كإحدى المبادرات الهامة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الشراكة والتعاون بين مختلف القطاعات لدعم المشاريع الإسكانية والتنموية، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه في تحقيق الاستقرار والرفاهية للمواطنين عبر الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة.

وتعتبر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان رائدة في تبني الابتكار وتوفير حلول إسكانية مستدامة ومتطورة تنسجم مع رؤية دبي للمستقبل، وقد حظيت بالتكريم في عدة جوائز إقليمية ودولية ما يؤكد ريادتها في مجال الابتكار والتنمية المستدامة.

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