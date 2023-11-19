محمد بن راشد: اعتمدنا اليوم نتائج تقييم مراكز الخدمات الاتحادية (تصنيف النجوم) ل124 قناة تقدم خدماتها الحكومية عبر مباني الوزارات او مراكز الاتصال او الخدمات الرقمية... جاءت أفضل 6 مراكز في تصنيف 6 نجوم موزعة بين هيئة الإمارات للهوية والجنسية ووزارة الداخلية... مع تفوق مركز الظفرة في المنطقة الغربية وتحقيقه قفزة في أدائه خلال عام واحد فقط ليتنقل من تصنيف الأربع نجوم لتصنيف الست نجوم.

محمد بن راشد: وجاء في قائمة أسوأ المراكز... مركز الخدمة في مستشفى كلباء حيث قررنا استبدال مديره والطلب من مدير عام مؤسسة الإمارات الصحية التواجد في المستشفى خلال الشهر القادم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور... كما جاء مركز خدمات وزارة الطاقة والبنية التحتية في رأس الخيمة ضمن أسوأ مراكز الخدمة… وقررنا بناء على هذه النتائج منح مهلة 60 يوماً لتحسين الخدمات في هذه المراكز... ومراجعة العقود الوظيفية لمسؤولي هذه المراكز بعد انتهاء المهلة في حال عدم تحسنها نحو إنهائها أو تعديلها.

محمد بن راشد: الخدمة الحكومية المميزة في دولة الإمارات هي حق من حقوق الناس لن نتساهل فيه... والتفاعل مع الجمهور بطريقة إيجابية عبر قنوات الخدمة هو واجب أساسي على كل مسؤول حكومي.

نتائج تقييم مراكز الخدمات الاتحادية (تصنيف النجوم) للعام 2023:

تمثل الدورة الخامسة لتقييم مراكز الخدمة والدورة الثانية لتقييم مراكز الاتصال والقنوات الرقمية في حكومة الإمارات.

شملت 124 قناة خدمة حكومية توزعت على مراكز الخدمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومراكز الاتصال التابعة لـ 25 وزارة وجهة حكومية اتحادية.

قنوات الخدمة الـ 124 التي تم تقييمها تضم 61 مركز خدمة، 25 موقعاً إلكترونياً، و18 تطبيقاً ذكياً، و20 مركز اتصال.

حصلت 6 مراكز خدمة على تصنيف 6 نجوم، من بينها 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية

حصل 29 مركز خدمة من ضمنها 21 مركزاً تابعاً لوزارة الداخلية و7 مراكز للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، و مركز الخدمة في مستشفى الأمل التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على تصنيف 5 نجوم.

مراكز الخدمة الحاصلة على 4 نجوم، ضمت 23 مركزاً من بينها 11 تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، و9 مراكز تابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

الموقع الرسمي لنتائج تقييم مراكز الخدمة في الحكومة الاتحادية 23. gsr.ae

الإمارات العربية المتحدة: أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نتائج نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023، التي شملت الدورة الخامسة لتقييم مراكز الخدمة والدورة الثانية لتقييم مراكز الاتصال والقنوات الرقمية في حكومة الإمارات، وشملت 124 قناة خدمة حكومية توزعت على مراكز الخدمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومراكز الاتصال التابعة لـ 25 وزارة وجهة حكومية اتحادية.

وقال سموه: " اعتمدنا اليوم نتائج تقييم مراكز الخدمات الاتحادية (تصنيف النجوم) ل124 قناة تقدم خدماتها الحكومية عبر مباني الوزارات او مراكز الاتصال او الخدمات الرقمية... جاءت أفضل 6 مراكز في تصنيف 6 نجوم موزعة بين هيئة الإمارات للهوية والجنسية ووزارة الداخلية... مع تفوق مركز الظفرة في المنطقة الغربية وتحقيقه قفزة في أدائه خلال عام واحد فقط ليتنقل من تصنيف الأربع نجوم لتصنيف الست نجوم".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وجاء في قائمة أسوأ المراكز... مركز الخدمة في مستشفى كلباء حيث قررنا استبدال مديره والطلب من مدير عام مؤسسة الإمارات الصحية التواجد في المستشفى خلال الشهر القادم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور... كما جاء مركز خدمات وزارة الطاقة والبنية التحتية في رأس الخيمة ضمن أسوأ مراكز الخدمة… وقررنا بناء على هذه النتائج منح مهلة 60 يوماً لتحسين الخدمات في هذه المراكز... ومراجعة العقود الوظيفية لمسؤولي هذه المراكز بعد انتهاء المهلة في حال عدم تحسنها نحو إنهائها أو تعديلها".

وقال سموه: "الخدمة الحكومية المميزة في دولة الإمارات هي حق من حقوق الناس لن نتساهل فيه... والتفاعل مع الجمهور بطريقة إيجابية عبر قنوات الخدمة هو واجب أساسي على كل مسؤول حكومي".

مراكز خدمات "6 نجوم"

وتوزعت قنوات الخدمة الـ 124 التي تم تقييمها على أيدي خبراء إماراتيين في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، على 61 مركز خدمة، 25 موقعاً إلكترونياً، و18 تطبيقاً ذكياً، و20 مركز اتصال.

وحصلت 6 مراكز خدمة على تصنيف 6 نجوم، من بينها 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية هي؛ مركز مرور وترخيص الفجيرة، مركز مرور وترخيص الشارقة، مركز شرطة واسط الشامل في الشارقة، أما المراكز الثلاثة الأخرى فهي تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتضم مركز البرشاء لخدمة المتعاملين في دبي، مركز خدمة المتعاملين في الظفرة، ومركز الراشدية لخدمة المتعاملين في دبي.

كما حصل 29 مركز خدمة من ضمنها 21 مركزاً تابعاً لوزارة الداخلية و7 مراكز للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومركز الخدمة في مستشفى الأمل التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على تصنيف 5 نجوم.

وشملت قائمة المراكز التابعة لوزارة الداخلية الحاصلة على تقييم 5 نجوم، كلا من المرور والدوريات في عجمان، ومركز شرطة المدينة الشامل في الفجيرة، ومركز شرطة كلباء في الشارقة، ومركز شرطة الصناعية الشامل في الشارقة، والمنطقة الشرقية -الشارقة، ومركز شرطة النعيمية الشامل في عجمان، ومركز مرور وترخيص رأس الخيمة، ومركز شرطة المعمورة الشامل في رأس الخيمة، ومركز شرطة الغرب الشامل في الشارقة، وترخيص الآليات والسائقين في عجمان، ومركز شرطة الحميدية الشامل في عجمان، ومركز مسافي الشامل في الفجيرة، ومركز شرطة الصناعية الشامل في الفجيرة، ومركز خدمات المرور والترخيص في أم القيوين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة، ومركز شرطة الرمس في رأس الخيمة، ومركز شرطة المدينة الشامل في رأس الخيمة، ومركز شرطة المدينة الشامل في أم القيوين، ومركز شرطة الجرف الشامل في عجمان، ومركز شرطة المدينة الشامل في عجمان.

أما المراكز التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ التي حصلت على تقييم 5 نجوم، فهي؛ مركز العين لخدمة المتعاملين، ومركز خليفة لخدمة المتعاملين في أبوظبي، ومركز مدينة خليفة الطبية لخدمة المتعاملين، ومركز مصفح لخدمة المتعاملين في أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أم القيوين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، ومركز الفجيرة لخدمة المتعاملين.

أما مراكز الخدمة الحاصلة على 4 نجوم، فضمت 23 مركزاً من بينها 11 تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، و9 مراكز تابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومركز واحد من كل من وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وحصل 3 مركز خدمة على 3 نجوم، من بينها مركز واحد لكل من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.

المواقع الإلكترونية

على صعيد تصنيف المواقع الإلكترونية، حصلت وزارة الداخلية منفردة على تصنيف 5 نجوم، فيما حصل على تصنيف 4 نجوم 17 موقعاً شملت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وزارة التغير المناخي والبيئة، مؤسسة الامارات للخدمات الصحية، وزارة الخارجية، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، صندوق الزكاة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وزارة الثقافة والشباب، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة الطاقة والبنية التحتية، هيئة الأوراق المالية والسلع، الهيئة الاتحادية للضرائب، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وحصلت 7 مواقع إلكترونية على تصنيف 3 نجوم تشمل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف، جامعة زايد، وزارة العدل، الهيئة العامة للرياضة، كليات التقنية العليا، مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي، جامعة الإمارات العربية المتحدة.

التطبيقات الذكية

في فئة التطبيقات الذكية، حصل تطبيق وزارة الداخلية منفرداً على تصنيف 5 نجوم، فيما حصلت على تصنيف 4 نجوم 10 تطبيقات ذكية تشمل؛ هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وزارة الخارجية، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤسسة الامارات للخدمات الصحية، الهيئة العامة للطيران المدني، وزارة الطاقة والبنية التحتية، صندوق الزكاة، وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وحصلت 7 تطبيقات على تصنيف 3 نجوم، وشملت تطبيقات؛ جامعة زايد، كليات التقنية العليا، جامعة الإمارات العربية المتحدة، وزارة العدل، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف، وزارة الاقتصاد.

مراكز الاتصال

في فئة مراكز الاتصال، لم يحصل أي مركز على تصنيف 5 نجوم، بينما حصل على تصنيف 4 نجوم 6 مراكز تشمل؛ مؤسسة الامارات للخدمات الصحية، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وزارة الداخلية، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وزارة الخارجية، صندوق الزكاة.

وبتصنيف 3 نجوم حل 14 مركزاً، تشمل؛ الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الهيئة الاتحادية للضرائب، وزارة الاقتصاد، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة والشباب، كليات التقنية العليا، مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي، وزارة العدل، جامعة الإمارات العربية المتحدة.

الجدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أطلقت نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات عام 2011، بهدف إعادة صياغة مفهوم تقديم الخدمات الحكومية، وتم تطوير النظام عام 2019، ليشمل معايير جديدة بحيث يغطي مراكز الاتصال، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، ومراكز الخدمات، ويمكن الوصول إلى كافة نتائج تقييم مراكز الخدمة من خلال الموقع الالكتروني 23.gsr.ae.

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-انتهى-