استقبل سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، وذلك في مقر الدائرة بحضور الشيخ سلطان بن محمد النعيمي مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان وسعادة جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وعدد من المسؤولين، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، واطلع معاليه على أبرز المبادرات والمشاريع الجديدة التي أطلقتها الدائرة.

وخلال اللقاء، أوضح الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي الدور الذي تقوم به دائرة ميناء وجمارك عجمان في تطوير العمل الجمركي، وتسهيل التجارة الخارجية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو أحجام الحاويات في ميناء عجمان، إلى جانب تقديم أفضل التسهيلات والخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز دورها التنافسي على الصعيدين المحلي والدولي.

وثمن سعادته هذه الزيارة مؤكداً أنها خطوة مهمة لتعزيز سبل التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية لدعم قطاع التجارة الخارجية وتحقيق التنويع المستدام في كافة مجالات الاقتصاد الوطني وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات عموماً وإمارة عجمان بشكل خاص، نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافي هام على ساحل الخليج العربي، وتشكيلها حلقة وصل بين مختلف إمارات الدولة.

من جانبه قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن دولة الإمارات تعتبر مركزاً ريادياً دولياً، وتتمتع بمكانة مرموقة عالمياً، وقد أصبحت مركزاً هاماً للتجارة الخارجية غير النفطية، حيث وسعت شبكة شركائها التجاريين عبر فتح أسواق جديدة من خلال إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعزز سياسة التنوع الاقتصادي ويسهم في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مؤكداً أن البيانات والمؤشرات تظهر قوة الحركة التجارية بين دولة الإمارات وباقي دول العالم، حيث يمثل قطاع النقل البحري جزء مهم من هذه الحركة، مشيداً بمبادرات دائرة ميناء وجمارك عجمان وجهودها المستمرة ومواكبتها للتطور التكنولوجي إلى جانب خدماتها المتنوعة التي ترتكز على بنية تحتية قوية وكفاءات بشرية متنوعة.

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