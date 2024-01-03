أعرب سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن فخره بمناسبة الذكرى الـ18 لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مقاليد الحكم في إمارة دبي، مشيراً إلى أنّها تجسّد في كلّ عام رؤية وإرادة قائد استثنائي أحدث تحوّلاً نوعياً في مسيرة إمارة دبي وتطورها المستدام، وحقّق لمواطنيها إنجازات غير مسبوقة على صعيد جودة الحياة، انطلاقاً من الشعار الراسخ أنّ المواطن سيبقى أولاً، وقال: "يعدّ هذا اليوم محطة تاريخيّة لإمارة دبي، تعكس حفاظ سموّه على النهج الرائد الذي أرسى قواعده آباؤنا المؤسسون، ليرتقي به نحو مزيد من الرفعة والتطوّر وصولاً لما هي عليه دبي في يومنا هذا، والتي باتت تشكّل نموذجاً للتنمية والتطوّر الشاملين، ومثالاً لتشكيل وصناعة مستقبل استثنائي. تحت قيادة سموّ حاكم دبي نعيش الازدهار كما يجب أن يكون، ونواصل السير وفقاً لرؤى طموحة لا حدود لها، ونعاهد سموّه أن نبقى الأوفياء له وأن نعمل بتفانٍ لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، والارتقاء بمستوى الخدمات والفرص التي تجعل من دبي الوجهة المُثلى للعيش والعمل والزيارة".

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-انتهى-