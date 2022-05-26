· خالد بالعمى: إعادة هيكلة الخطط التدريبية للمعهد لتعزيز استراتيجية التوطين في القطاع المالي والمصرفي

أبوظبي: ترأس معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد، اليوم (الخميس 26/5/2022)، بحضور أعضاء المجلس.

وهنأ معالي خالد محمد بالعمى رئيس المجلس، في مستهل الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وتمنى لهم النجاح في تأدية مهامهم ومسؤولياتهم، بما يحقق تعزيز تنافسية القطاع المالي والمصرفي، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع، كما شكر معاليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي على الثقة الغالية والدعم اللامحدود لمجلس الإدارة الجديد لتحقيق الخطط والاستراتيجيات، التي تستهدف تدريب الشباب من الكوادر الوطنية وتأهليهم بالمهارات الحديثة والخبرات العالمية اللازمة لقيادة القطاع المالي والمصرفي في الدولة، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة لتوطين هذا القطاع الحيوي.

وتقدم معاليه بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة المعهد السابق على جهودهم ومبادراتهم، التي ساهمت في تطوير العمل في المعهد.

وأكد معاليه أن مجلس إدارة المعهد سيعمل على هيكلة الخطط والبرامج التدريبية للمعهد وتطويرها لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم خطط تطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المالي والمصرفي في المستويات المهنية والقيادية المختلفة، ويساهم في تعزيز استراتيجية التوطين في القطاع المالي والمصرفي وتطوير الاقتصاد الوطني.

وأشار معاليه إلى إضافة مهمة جديدة إلى مهام المعهد، وهي متابعة تنفيذ مبادرات المصرف المركزي للتوطين، باعتباره شريكاً استراتيجياً للقطاع المصرفي والمالي والاقتصادي، ومعنياً بتزويد القطاعات الاقتصادية الحيوية بالكفاءات الوطنية المؤهلة لمواكبة متطلبات سوق العمل في القطاع المصرفي والمالي.

وناقش المجلس خلال الاجتماع، المواضيع والمسائل المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض التقرير السنوي عن أنشطة ومشاريع المعهد، بالإضافة إلى التقرير المالي والإداري، حيث اتخذ بشأنها القرارات المناسبة. كما انتخب المجلس في الاجتماع السيد سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي، قطاع الشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، نائباً لرئيس مجلس إدارة المعهد.

وكانت الجمعية العمومية للمعهد قد أقرت خلال الاجتماع، الذي عقد في وقت سابق، إعادة تشكيل مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بحيث يكون محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيسا لمجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة الجديد بتعديل النظام الأساسي للمعهد لتحقيق الأهداف والمبادرات الاستراتيجية للمصرف المركزي، بحيث تتضمن التعديلات إحلال المصرف المركزي ممثلاً بمجلس إدارته، محل الجمعية العمومية للمعهد بكافة اختصاصاتها.

حضر اجتماع مجلس الإدارة، إلى جانب معالي رئيس المجلس، ونائب رئيس المجلس، أعضاء مجلس الإدارة، وهم: السيد علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، والسيد محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والسيد حمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، والسيدة إيمان عبدالرزاق، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والسيد إيهاب أنيس العامري، رئيس إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي، والسيد شهاب الزعابي، رئيس الترخيص في المصرف المركزي، بالإضافة إلى سعادة جمال الجسمي، مدير عام المعهد.

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