القاهرة : تفقد اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأعمال التنفيذية لمشروع بالم هيلز الإسكندرية، إحدى مشروعات شركة بالم هيلز للتعمير- الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري- برفقة السيد/ ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، والمهندس محمد بحيري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة بالم هيلز، والمهندس محمد حلمي، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير بالشركة.

يعد مشروع بالم هيلز الإسكندرية، أول كومباوند متكامل بمدينة الإسكندرية، ويقام على مساحة 160 فدانًا، بإجمالي 3 مراحل سكنية، في المنطقة خلف كارفور داون تاون، وبالقرب من مطار النزهة الدولي، ويأتي المشروع في إطار جذب كبار المستثمرين لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جودة الحياة لقاطنيها.

هذا وقد استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المشروع ومراحل تنفيذه؛ حيث بدأت المرحلة الأولى منه عام 2019 وتم الانتهاء منها عام 2023، تعتزم الشركة تسليم إجمالي 290 وحدة سكنية في المرحلة الأولى خلال العام الجاري 2023، كما انتهت "بالم هيلز" من تطوير الأعمال الإنشائية في أول مرحلتين في المشروع على مساحة إجمالية 400 ألف متر مربع،

وتفقد المحافظ الوحدات السكنية، وثمن جودة التصميم والتنفيذ للوحدات حيث تم إنجازهما وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة. وأكد اللواء/ محمد الشريف، أن المشروع يعد إنجازًا حضاريًا كبيرا، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تشجيع المشروعات التي تقوم على أساس الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية في مصر، مُشيرًا إلى أن هناك استعدادًا تامًا لتوفير مختلف التيسيرات المُمكنة لجذب المزيد من الاستثمارات.

في هذا الصدد قال السيد/ ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير :"في ضوء رؤية شركة بالم هليز للتعمير لتطوير مشروعات بمناطق عمرانية مختلفة في شرق وغرب القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي لتنويع محفظة مشروعات الشركة المتاحة أمام العملاء، وتعزيز مساهمتها في نمو القطاع العقاري المصري، وتوفير مشروعات عقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، تم اختيار مدينة الإسكندرية الجديدة لإنشاء أول مشروع سكني متكامل بالمدينة، يضم وحدات سكنية متنوعة المساحات وبمستوى عالي الجودة وسط مساحات خضراء واسعة، كما يضم خدمات متكاملة سواء تعليمية أو تجارية أو ترفيهية ليوفر المشروع للعملاء احتياجاتهم اليومية".

ضخت شركة بالم هيلز للتعمير، استثمارات ضخمة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية في مشروع بالم هيلز الإسكندرية، مما انعكس على تحقيق تقدم في أعمال البنية التحتية لكامل المشروع لتنجح "بالم هيلز" في تسليم الوحدات للحاجزين بالمرحلة الأولى وفقًا للمواعيد المتفق عليها بالعقود، استكمالًا لمسيرة الشركة في الالتزام مع عملائها بمواعيد التسليم.

ويتميز مشروع بالم هيلز الإسكندرية، بموقع استراتيجي بالقرب من الخدمات الحيوية كالمولات التجارية، وعلى بعد دقائق من كورنيش الإسكندرية، ومطار برج العرب، وكذلك تصميم فريد يوفر مساحات خضراء واسعة تصل إلى 23% من إجمالي مساحة المشروع، وأماكن مخصصة لممارسة الرياضة وإقامة الفعاليات والأنشطة الاجتماعية. كما يضم مدرسة دولية (كينجز سكول الإسكندرية)، ومول تجاري يضم العديد من العلامات التجارية الكبرى، وكلوب هاوس، ومسجد، إضافة إلى الخدمات الرئيسية من أمن على مدار الساعة، وصيانة الوحدات.

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