الاتفاقية تؤسس لعلاقة تعاون مستمرة بين الطرفين في مجال تقنيات المراقبة البحرية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن توقيع اتفاقية مع شركة "ساب الإمارات" الرائدة في مجال الدفاع والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتخذ من مجمع توازن الصناعي مقراً لها، يتم من خلالها تأسيس علاقة تعاون استراتيجي بين الطرفين لتطوير حلول وأنظمة استشعار للمراقبة البحرية.

وبموجب الاتفاقية، ستسخّر مجموعة موانئ أبوظبي خبراتها في إدارة وتشغيل الموانئ لإتاحة الوصول إلى مواقع الاختبار ذات الصلة، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتقديم المشورة اللازمة في أنشطة التشغيل، بما يضمن تحسين آلية عمل هذا النظام. ومن جانبها، ستستفيد شركة "ساب الإمارات" من خبرتها في إدارة حركة الملاحة البحرية لتقديم معايير صناعية جديدة وتقنية مستقبلية لقطاع المراقبة البحرية.

وبهذه المناسبة، قال عثمان الخوري، المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة التشريعات، مجموعة موانئ أبوظبي: "نحن ملتزمون بتبني أحدث التقنيات المتطورة لتعزيز عملياتنا، ويأتي هذا التعاون مع شركة ساب في إطار جهودنا لاستكشاف حلول مراقبة مبتكرة والمساهمة في رفع مستوى السلامة العامة لموانئنا".

وأضاف: "نرى في هذا التعاون إمكانات كبيرة من شأنها تحسين أنظمة أمن الموانئ والملاحة البحرية، ما سيسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية والبحرية داخل أبوظبي وخارجها".

ومن جهتها، قالت آنا كارين روزن، المدير العام لشركة "ساب" في دولة الإمارات: "يسعدنا التعاون في هذا المشروع الهام مع مجموعة موانئ أبوظبي، بصفتها الجهة الرائدة في تشغيل وإدارة الموانئ. وتمثل هذه الاتفاقية دفعة قوية إلى الأمام نحو التزامنا تجاه متعاملينا بتطوير حلول عالمية المستوى للأمن والمراقبة، وسوف نتمكن من خلال هذه الشراكة في إحداث نقلة نوعية في إدارة حركة السفن وعمليات الموانئ، ووضع معايير جديدة لتحسين الكفاءة والسلامة في هذا القطاع".

وأضافت: "نعمل في دولة الإمارات منذ عقود وعملياتنا تزيد يوماً بعد يوم. وفي إطار جهودنا اليوم لدعم تطور المنظومة الدفاعية والأمنية في الدولة، فإننا نفخر بتوسيع نطاق عملياتنا في دولة الإمارات ليشمل تأسيس منشأة للبحث والتطوير والتصنيع مقرها في إمارة أبوظبي".

جدير بالذكر أن شركة ساب الإمارات تعد من أولى المستثمرين في دولة الإمارات، حيث بدأت عملياتها في ثمانينيات القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين، والشركة توفر للسوق ابتكارات وخبرات لا مثيل لها، حيث يأتي ذلك في إطار رؤيتها لتقديم حلول عالمية المستوى في مجال الدفاع والأمن، تلبي الاحتياجات المحلية وتطلعات الأسواق العالمية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adportsgroup.com

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نبذة عن شركة ساب

تعد ساب شركة رائدة في مجال الحلول الدفاعية والأمنية، وتكمن مهمتها في تعزيز أمن الأفراد والمجتمعات. تتخطى ساب باستمرار حدود التكنولوجيا لصنع عالم أكثر أماناً واستدامةً، وذلك بدعم موظفيها الذي يصل عددهم إلى 19000. وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع وصيانة الأنظمة المتقدمة في مجال الطيران والأسلحة والقيادة والتحكم وأجهزة الاستشعار وأنظمة ما تحت الماء. يقع المقر الرئيسي للشركة في السويد، وتتوزع عملياتها على جميع أنحاء العالم حيث تشكل جزءاً مهماً من القدرة الدفاعية المحلية لدول عدة.

تم تأسيس ساب الإمارات في العام 2018 كشركة فرعية مملوكة بالكامل لدى شركة ساب إي بي، واتخذت من مجمع توازن الصناعي في أبو ظبي مقراً استراتيجاً لها. ويعد مقر الشركة في العاصمة الإماراتية مركزاً مهماً لتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من أحدث حلول الدفاع والأمن. وتساهم ساب الإمارات بشكل بارز في التقدم الاقتصادي للمنطقة من خلال دعم نمو سلاسل التوريد المحلية وتعزيز فرص العمل للمواهب الإماراتية.