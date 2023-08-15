أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن توقيعها اتفاقية مبدئية مع شركة سيمورغ إنفست ذ.م.م ("سيمورغ")، المالكة والمطورة لمحطة "سارزها" البحرية متعددة الأغراض في ميناء كوريك، للاستثمار المحتمل في محطة الحبوب الواقعة في ميناء كوريك في كازاخستان.

وبموجب بنود الاتفاقية، يهدف الطرفان إلى إنشاء مشروع مشترك للاستثمار وتشغيل وتطوير محطة "سارزها" وتحويلها إلى محطة بحرية متعددة الأغراض.

وقع الاتفاقية المبدئية كل من عبد العزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبوظبي، ونورزان ماراباييف، مدير عام شركة سيمورغ، وذلك بحضور كل من مارات كاراباييف، وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، وألماس عيدروف نائب وزير الخارجية في كازاخستان، ورينات بكتوروف محافظ مركز أستانا المالي الدولي.

وبهذه المناسبة، قال عبد العزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي، مجموعة موانئ أبوظبي: "من المرجح أن يكتسب هذا المشروع أهمية استراتيجية كبيرة، لا سيما في سياق مسار النقل الدولي العابر لبحر قزوين، كما أن إنشاء المشروع المشترك مع شركة سيمورغ قد يمثل إنجازاً رئيسياً ضمن استراتيجية الممر الأوسط".

وأضاف: "تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في مرحلة دقيقة، مما يؤكد التزام المجموعة بتوسيع انتشارها في منطقة آسيا الوسطى".

ومن جهته، أكدّ نورزان ماراباييف، مدير عام شركة سيمورغ إنفست ذ.م.م: "برزت موانئ بحر قزوين كمراكز محورية في سلسلة التوريد اللوجستية العالمية سريعة النمو. وسيسهم التعاون بين الطرفين في إمكانية إحداث دفعة جديدة في تطوير الموانئ في كازاخستان بالنظر إلى التجربة الرائدة لمجموعة موانئ أبوظبي".

وتأتي هذه الاتفاقية المبدئية في أعقاب مذكرة تفاهم تم توقيعها في مطلع العام الحالي مع وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية، للتعاون الاستراتيجي في تطوير أسطول بحري وبنية تحتية ساحلية في بحر قزوين والبحر الأسود. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.

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