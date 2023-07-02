بعد استيفاء جميع الموافقات الرقابية والتنظيمية

الاستثمار في نواتوم يوسع حضور المجموعة في الأسواق العالمية الرئيسية ويجسد استراتيجيتها لتصبح مزوداً عالمياً رائداً للخدمات اللوجستية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن استكمال صفقة الاستحواذ على شركة "نواتوم"، المنصة العالمية الرائدة للخدمات اللوجستية المتكاملة والمنتشرة في 26 دولة، وذلك بعد استيفائها لجميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية المعنية.

وقد تلقت مجموعة موانئ أبوظبي الموافقة النهائية على الصفقة من قبل السلطات الإسبانية، بعد حصولها في وقت سابق من هذا العام على الموافقات التنظيمية اللازمة من المفوضية الأوروبية. وقد بلغت القيمة الإجمالية لصفقة تملك 100% من أسهم شركة نواتوم (القيمة المؤسسية) 2.65 مليار درهم (بما يعادل 660 مليون يورو حسب سعر الصرف وقت التوقيع والبالغ 4.01)، في حين سجلت القيمة المؤسسية للأشهر الاثني عشرة الأخيرة بالنسبة إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل 5.9 ضعفاً.

كما حققت نواتوم، التي تتخذ من إسبانيا مقراً رئيسياً لها، في الأشهر الاثني عشرة الأخيرة إيرادات بلغت 6.4 مليار درهم (1.6 مليار يورو) وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 448 مليون درهم (111.6 مليون يورو)، لتسجل أداءً متماشياً مع التوقعات منذ الإعلان عن الصفقة، ويبلغ صافي ديونها 220 مليون درهم (54.9 مليون يورو) كما في تاريخ 31 مايو 2023.

وقد بدأت عملية الدمج الكاملة لشركة نواتوم اعتباراً من تاريخ التوقيع في 30 يونيو 2023.

ويسهم هذا الاستحواذ الاستراتيجي ذو القيمة التراكمية في تعزيز مكانة كلا الطرفين كلاعبين رئيسيين في المجال، وتوحيد إمكاناتهما وطاقاتهما معاً ليضعهما في مصاف الشركات العالمية الرائدة في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.

ونظراً لاتساع نطاق خدماتها وخبراتها وإمكاناتها، فسوف تتولى شركة نواتوم قيادة القطاع اللوجستي لمجموعة موانئ أبوظبي. وقد بدأت بالفعل عملية دمج أعمال وموظفي نواتوم البالغ عددهم 2,800 موظف في عمليات القطاع اللوجستي.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "يسرنا الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ، وأدود بهذه المناسبة نيابة عن جميع العاملين بمجموعة موانئ أبوظبي الترحيب بانضمام شركة نواتوم وجميع فرق عملها إلى أسرتنا الكبيرة مترامية الأطراف. ويعكس هذا الاستحواذ المهم الدعم المتواصل لقيادتنا الرشيدة، كما يتماشى مع استراتيجية نمونا طويلة الأجل ونموذج أعمالنا المتكامل عبر قطاعات أعمالنا المختلفة. ونتطلع إلى العمل سوياً لتقديم قيمة استثنائية وغير مسبوقة لمتعاملينا وشركائنا وأصحاب العلاقة. إن مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية يرتكز على التكامل والمرونة والابتكار، ومن خلال هذا الاستحواذ، فإننا نرسم معاً مساراً واضحاً نحقق من خلاله أهدافنا المشتركة بأن نصبح ضمن أفضل مزودي الخدمات التجارية واللوجستية على مستوى العالم."

ومن جانبها، توفر شركة نواتوم إمكانات نمو كبيرة وقابلة للتوسع، بفضل نموذج أعمالها الذي يتسم بتقليل الأصول، وحضورها الواسع في الأسواق العالمية الرئيسية بما فيها أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. ومن خلال جمعها بين الأعمال البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، فإن محفظة أعمال الشركة تضم مجموعة متكاملة من الخدمات التجارية واللوجستية التي تقدمها في 26 دولة، مدعومة بشبكة شاملة تضم 143 مكتب دولي.

تضم الأعمال البحرية لشركة نواتوم خدمات وكالات الشحن التي تشمل خدمات التعهيد، والخدمات التكميلية، وحلول شحن البضائع السائلة والسائبة والمبردة والجافة، في حين تضم أعمال الموانئ الخاصة بها خدمات مناولة الحاويات والبضائع السائبة والمبردة وسفن الدحرجة، وتدير محطات متعددة الأغراض عبر 16 ميناءً في إسبانيا والإمارات العربية المتحدة، علاوة على إدارة المخازن والمستودعات المخصصة. أما الذراع اللوجستي لشركة نواتوم، فيوفر خدمات متكاملة تشمل إدارة الشحن متعدد الوسائط، والخدمات اللوجستية التعاقدية، والتخليص الجمركي والامتثال للأنظمة الجمركية، وإدارة سلسلة التوريد العالمية، وخدمات الشحن القائمة على المشاريع، والحلول الإلكترونية.

تدعم هذه المحفظة الشاملة مجموعة من قطاعات الأعمال، بما في ذلك قطاع السيارات والفضاء والكيماويات والبناء والطاقة المتجددة والسلع الاستهلاكية والصناعات التحويلية والنفط والغاز والتعدين والرعاية الصحية وعلوم الحياة وتجارة التجزئة.

ومن جانبه، قال أنتونيو كامبوي، الرئيس التنفيذي لشركة نواتوم: "يسعدنا الانضمام إلى أسرة مجموعة موانئ أبوظبي، وعلى مدار 60 عاماً من تاريخنا، كانت أهداف الشركة دائماً هي الدخول في مشاريع ضخمة طويل الأجل، وخلق فرص جديدة لمستقبل أفضل، ومواصلة النمو مع متعاملينا وموظفينا وأصحاب العلاقة. واليوم مع انضمامنا إلى مجموعة موانئ أبوظبي، أصبحت هذه الأهداف أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، ومعاً سنعمل على بناء واحدة من أفضل شركات الخدمات اللوجستية على مستوى العالم."

إلى جانب توسيع نطاق الحضور العالمي ونطاق خدمات مجموعة موانئ أبوظبي، يتيح الاستحواذ على نواتوم تحقيق التآزر في العديد من المجالات، من ضمنها تعزيز الإيرادات وتحقيق وفورات في التكاليف، وتنسيق المشتريات، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات السوقية، وتبني الحلول التقنية المتطورة.

جدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي كانت قد أعلنت عن نيتها الاستحواذ على شركة نواتوم في شهر نوفمبر 2022، مشيرة إلى أن الصفقة خاضعة لاستيفاء الموافقات الرقابية والتنظيمية اللازمة.

#بياناتحكومية

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لاستفسارات المستثمرين:

مارك حمود

نائب الرئيس، علاقات المستثمرين – مجموعة موانئ أبوظبي

+971 2 695 2790

marc.hammoud@adports.ae

للاستفسارات الإعلامية:

سناء معضاد

مدير إدارة الاتصال المؤسسي لمجموعة موانئ أبوظبي

+971 50 625 0890

Sana.maadad@adports.ae

أو

المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي: media@adports.ae.

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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