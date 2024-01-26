أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن إطلاق "جسر أبوظبي للمعرفة"، الصرح التعليمي الذي تهدف من خلاله إلى تعزيز مجال التدريب المؤسسي والتطوير المهني في كل من أبوظبي والمنطقة بشكل عام.

تم تصميم برامج الدراسة في "جسر أبوظبي للمعرفة" بشكل استراتيجي لسد فجوة المهارات لدى القوى العاملة المهنية، حيث سيقدم المركز مجموعة واسعة من المناهج التدريبية التي تغطي مختلف المجالات والتخصصات وفق منهجيات حديثة، تشمل التدريبات العملية وورش العمل التفاعلية والمواد التعليمية المتنوعة وأجهزة المحاكاة والمشاريع الرائدة. وتركز المبادرة بشكل خاص على المهنيين العاملين في مجالات رئيسية تشمل الإدارة المالية والخدمات المصرفية، والمحاسبة والتدقيق، وإعداد التقارير الإدارية، وإدارة المشاريع، وسلسلة التوريد، والموارد البشرية، والمهارات القيادية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور ياسر الواحدي، مدير عام أكاديمية أبوظبي البحرية، مجموعة موانئ أبوظبي: "نتطلع إلى أن يصبح "جسر أبوظبي للمعرفة" صرحاً تعليمياً عالمي المستوى، يجذب أفضل المواهب ويبني شراكات استراتيجية قوية توفر أفضل المهارات لضمان الترقي الوظيفي. ويأتي إطلاق "جسر أبوظبي للمعرفة" تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين الأفراد والمؤسسات وتعزيز اقتصاد المعرفة في الدولة وتوفير التعلم المستمر الذي يضمن تحقيق النمو على المستويين الشخصي والمهني."

وأضاف الواحدي: "من خلال هذا المركز، فإن مجموعة موانئ أبوظبي تواصل التزامها بتعزيز التجارة والخدمات اللوجستية عبر تطوير المهارات المهنية ذات الصلة في المنطقة. كما أن تدشين "جسر أبوظبي للمعرفة" بمثابة تأكيد على جهودنا الرامية إلى الارتقاء بمستوى المهارات لدى الموظفين بما يدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية الوطنية."

وفي إطار الجهود الرامية إلى تحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وانسجاماً مع التوجهات السوقية، يهدف "جسر أبوظبي للمعرفة" إلى المساهمة في زيادة معدلات التوطين في الوظائف المهارية بنسبة 10% بحلول عام 2026. ومن خلال التركيز على توفير التدريب العملي والتطبيقي، فمن المقرر أن يقوم "جسر أبوظبي للمعرفة" بتزويد المهنيين بمهارات تفيدهم في حياتهم المستقبلية، والتي تعد ضرورية للدخول إلى سوق العمل سريع التطور، والارتقاء فيه.

يتبنى "جسر أبوظبي للمعرفة" نهجاً شاملاً لتلبية الاحتياجات التعليمية وتطوير المهارات، حيث تبدأ الرحلة التعليمية بإجراء تقييمات تشخيصية للوقوف على مواطن التحسين والتطوير بما يضمن تقديم تجربة تعليمية تُثري المسيرة المهنية. كما يتم تقديم حلول شاملة لإدارة أكاديمية التدريب والتي تشمل نظم إدارة الكفاءة، ونظم متابعة الطلبة، وتطوير المحتوى، ومهارات الإدارة السلسة.

علاوةَ على ما سبق، يستهدف "جسر أبوظبي للمعرفة" نطاقاً واسعاً من الطلبة، ولديه أطر تعاون مع هيئات أكاديمية مرموقة يقدم من خلالها برامج تعليمية عبر مدربين عالميي المستوى، وذوي خبرات واسعة في المجال. كما تتسم البرامج التدريبية بالمرونة لتتواءم مع مختلف اختيارات التعلُم، والتكّيف لتحقيق أقصى قدر من الملاءمة للاحتياجات وقابلية التطبيق، إضافةً إلى الدعم الشامل لإدارة المشاريع، والتركيز على تقديم نتائج ناجحة تترجم إلى تحسين فعلي في الأداء، وزيادة في الإنتاجية، والارتقاء في المستوى الوظيفي.

جدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن تدشين "جسر أبوظبي للمعرفة"، وهو أحدث مركز تعليمي في أبوظبي، ضمن فعاليات "كرنفال القابضة (ADQ) المجتمعي 2024"، وهو حدث سنوي يهدف إلى إلهام المجتمع وتثقيفه وإثراء معارفه، يقام على مدى ثلاثة أيام، من 25 إلى 28 يناير في منتزه خليفة. وانطلاقاً من كونها جزء من القابضة (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، تتخذ مجموعة موانئ أبوظبي خطوات هامة وملموسة للمساهمة بشكل إيجابي في رفد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذا المركز التعليمي الذي أطلقته مؤخراً.

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 30+ ميناء ومحطة، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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