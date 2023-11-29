تقديراً لالتزامها بالاستثمار في نجاح وتميز موظفيها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن حصولها على شهادة "أفضل مكان للعمل®"، بعد نجاحها في الدراسة التحليلية الشاملة والمستقلة التي أجرتها المؤسسة العالمية "غريت بليس تو وورك – ميدل إيست"، حيث منحت المجموعة هذه الشهادة بناء على تعليقات الموظفين المقدمة عبر استبيان شامل حول تجربتهم في مكان العمل.

وقد أثنى الموظفون خلال الاستبيان على اهتمام مجموعة موانئ أبوظبي بتوفير بيئة عمل إيجابية، تعزز من قدراتهم، وتطور من ابتكاراتهم المهنية، وتلبي احتياجاتهم الخاصة، وتعينهم على تحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية والمهنية، وفي الوقت ذاته تحسن من إنتاجية عملهم. كما أفاد أكثر من 80% من الموظفين بأن بيئة العمل في المجموعة تعزز الشعور بالانتماء للمجتمع وبالتقدير الذاتي، وترفع روح المشاركة والابتكار.

تعتبر "غريت بليس تو وورك" مؤسسة عالمية معنية بتكريم المؤسسات التي تمتلك ثقافات عمل تتسم بالثقة والأداء الفائقين، وقد قامت بتقييم أكثر من 20 ألف شركة في 97 دولة، وتوفِّر للمؤسسات المعايير وأطر العمل والخبرة اللازمة لبناء ثقافة متميزة في مكان العمل.

وبهذه المناسبة، قالت ميثة المرر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية، مجموعة موانئ أبوظبي: "لطالما اعتبرنا موظفي مجموعة موانئ أبوظبي أنهم أهم أصولنا، لذلك فإننا ملتزمون بضمان تمكين كل موظف في مكان العمل من التألق وتحقيق أقصى استفادة من إمكاناته. وتعد هذه الشهادة بمثابة تقدير للجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق الموارد البشرية والتوطين وفرق العمل الأخرى على امتداد المجموعة، فالجميع هنا يواصلون العمل معاً لتوفير بيئة عمل تعزز ثقافة التميز والشمولية والتعلم المستمر."

جدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي حصلت هذا العام على العديد من أرقى الجوائز، فحافظت للعام الرابع على التوالي على الاعتماد البلاتيني العالمي من "المستثمرون في الموارد البشرية"، وهي مواصفة عالمية تضم معايير متكاملة لإدارة الأداء وتطويره من خلال التركيز على رأس المال الأهم وهو العنصر البشري. وقد جاء هذا الاعتماد بعد استيفاء المجموعة لكامل المعايير المطلوبة خلال عملية التقييم الاستراتيجي الصارمة والواسعة التي خضعت لها. ويعد هذا الاعتماد المرموق أرفع تكريم تمنحه "المستثمرون في الموارد البشرية" وأعلى درجة يمكن للمؤسسات تحقيقه في مجال الاستثمار في مواردها البشرية، إذ نجح 2% فقط من 50 ألف مؤسسة مشاركة من 66 دولة في الحصول على هذا التصنيف المتميز. ويسلط الاعتماد الضوء على وضوح رؤية مجموعة موانئ أبوظبي وثقافة عملها الفاعلة التي تضع مسألة توفير بيئة عمل صحية وعالية الكفاءة على رأس أولوياتها من خلال تطبيق أعلى المعايير وإشراك الموظفين ورفع مستوى مهاراتهم وتحسين جودة حياتهم.

كما حصل فريق إدارة الموارد البشرية والتوطين في المجموعة على جائزة ستيفي لأفضل جهات عمل، لجهوده في غرس ثقافة عمل تتسم بالإلهام والطموح، وقدرته على تنفيذ السياسات والممارسات التي تشجع على التنوع والشمولية والمساواة داخل المجموعة، وجذب واستقطاب الموظفين، وتبني المبادرات التي تعزز مشاركة الموظفين وترتقي بمستوى رضاهم.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 30+ ميناء ومحطة، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".