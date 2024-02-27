أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، اليوم عن توقيع اتفاقيتي مساطحة مع شركة سام فورس التجارية، الرائدة في تطوير وتشغيل الأصول العقارية في أبوظبي. وسيمثل المجمعان التجاريان اللذان سيتم تطويرها بموجب الاتفاقيتين إضافة قوية للبنية التحتية في مجمعات كيزاد وسيعملان على تنشيط قطاع تجارة التجزئة والتسوق في المنطقة.

وبموجب الاتفاقيتين، ستطور سام فورس وتشغّل مجمعين تجاريين في موقعين رئيسيين في كيزاد، لخدمة المقيمين والشركات داخل مجمعات كيزاد وتلبية جميع احتياجاتهم.

سيشمل المجمعان، المقرر تطويرهما في إيكاد (كيزاد مصفح) ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد المعمورة)، منافذ تسوق ومرافق ومحلات تجارية وخدمية تغطي جميع الاحتياجات، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ومحلات السوبر ماركت ومراكز الأعمال، لتوفير كل وسائل الراحة الأساسية وإثراء الحياة المجتمعية.

وقالت فاطمة الحمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية - مجموعة كيزاد: "تعكس اتفاقياتنا مع سام فورس رؤيتنا الإستراتيجية للشراكة مع المطورين ذوي الخبرة لضمان سرعة إنجاز المشاريع وتشغيلها لصالح عملائنا. وستعمل شركة سام فورس، بفضل سجلها الحافل في تطوير مشاريع مماثلة، على ضمان التكامل والتوافق مع الشكل الجمالي لمناطقنا."

وأضافت: "إن تطوير هذه المجمعات التجارية هو شهادة على دور كيزاد كمحفز للنمو الاقتصادي وتفانيها في الارتقاء بمستويات المعيشة داخل مجمعاتها وتلبية جميع احتياجات متعامليها".

وقال فيصل عزام، المدير العام لشركة سام فورس التجارية: "نفخر بالتعاون مع مجموعة كيزاد في تطوير وتحسين التجربة المجتمعية في كيزاد وتلبية احتياجات مجتمعاتها المتنامية."

وأضاف: "العلاقة بيننا وبين مجموعة كيزاد تمتد لأكثر من 14 عاماً من العمل المشترك والتعاون البناء ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون لسنوات عديدة قادمة. أكدت قيادة البلاد الرشيدة حرصها على تحفيز النمو الاقتصادي ودعم المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما نشهده اليوم من الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة مجموعة كيزاد وفريق عملها فضلاً عن المناخ الاقتصادي المحفز للاستثمار والداعم لنمو الأعمال في إمارة أبوظبي هما خير دليل على تحقق رؤية القيادة الرشيدة."

تؤكد هاتين الاتفاقيتين التزام مجموعة كيزاد الراسخ بتوفير مرافق وخدمات عالمية المستوى للمقيمين والشركات داخل مناطقها الاقتصادية، وجهود المجموعة المستمرة للارتقاء بمستوى المعيشة وجودة الحياة داخل المجمعات التابعة لها.

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